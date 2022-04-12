Аршавин – об игре Глушакова в матче с ЦСКА: «Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал полузащитника «Химок» Дениса Глушакова за его игру в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая – чужому. Если бы точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже.

Выигранные единоборства – 25 процентов, одно из четырех. А то вы ему уже зализали! Всю программу! Если бы я с такими показателями уходил с поля...

Если бы я 11 тысяч пробежал, меня бы в реанимацию везли», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Этот матч я очень плохо сыграл. Много потерял, правильно Андрей говорит. Но взяли беговой работой.

Когда ты бегаешь много, чуть-чуть зашкаливает давление и пульс, поэтому, наверное, теряешь мяч», – согласился с критикой Глушаков.