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  • Аршавин – об игре Глушакова в матче с ЦСКА: «Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали»

Аршавин – об игре Глушакова в матче с ЦСКА: «Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали»

12 апреля 2022, 00:40
2

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал полузащитника «Химок» Дениса Глушакова за его игру в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая – чужому. Если бы точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже.

Выигранные единоборства – 25 процентов, одно из четырех. А то вы ему уже зализали! Всю программу! Если бы я с такими показателями уходил с поля...

Если бы я 11 тысяч пробежал, меня бы в реанимацию везли», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Этот матч я очень плохо сыграл. Много потерял, правильно Андрей говорит. Но взяли беговой работой.

Когда ты бегаешь много, чуть-чуть зашкаливает давление и пульс, поэтому, наверное, теряешь мяч», – согласился с критикой Глушаков.

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Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Аршавин Андрей Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Vitaga
1649748342
Аршавин мудреет прямо на глазах)
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maygli
1649771316
Удивительно, как Глушаков спокойно воспринял критику. Наверно потому, что игру выиграли.
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