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Бабаев – после поражения от «Химок»: «Упаднических настроений в ЦСКА нет. Что не убивает, делает сильнее»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подытожил матч 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4). По ходу встречи москвичи вели в счете.

«Никаких упаднических настроений нет. Бывают такие ситуации, бывают спады. Наша беспроигрышная серия длилась очень долго. Что не убивает, делает сильнее», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • «Химки» впервые в истории победили ЦСКА в официальном матче.
  • Следующий соперник ЦСКА – «Уфа» (16 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +523

    RUSARM 1 час назад

    Позорная игра,а у них все хорошо!! Тем более с уралом отскочили,а выводы не сделали-почему??

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    Рейтинг: +97

    Victor1961 6 часов назад

    Да и правильно! Еврокубков нет, чего задницу рвать! Первыми не стать, так какая разница на каком месте заканчивать чемпионат: на втором или на восьмом.........ПОЗОРИЩЕ

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