Бабаев – после поражения от «Химок»: «Упаднических настроений в ЦСКА нет. Что не убивает, делает сильнее»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подытожил матч 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4). По ходу встречи москвичи вели в счете.

«Никаких упаднических настроений нет. Бывают такие ситуации, бывают спады. Наша беспроигрышная серия длилась очень долго. Что не убивает, делает сильнее», – сказал Бабаев.