Бабаев – после поражения от «Химок»: «Упаднических настроений в ЦСКА нет. Что не убивает, делает сильнее»

Позорная игра,а у них все хорошо!! Тем более с уралом отскочили,а выводы не сделали-почему??
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подытожил матч 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4). По ходу встречи москвичи вели в счете.
«Никаких упаднических настроений нет. Бывают такие ситуации, бывают спады. Наша беспроигрышная серия длилась очень долго. Что не убивает, делает сильнее», – сказал Бабаев.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
- «Химки» впервые в истории победили ЦСКА в официальном матче.
- Следующий соперник ЦСКА – «Уфа» (16 апреля).