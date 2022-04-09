Кухарчук – о сборной: «Надо сказать Карпину, что я – как хорошее дорогое вино, с годами только лучше»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о стремлении попасть в сборную России.
- Вы не раз отмечали, что хотите попасть в сборную. Для футболистов престиж национальной команды не упал после того, как она лишилась всех турниров и только тренируется?
– Ни в коем случае. Это по-прежнему также престижно – иных мыслей и быть не может. Участвует – не участвует, не важно. Хочется надеть футболку с гербом своей страны.
- Вам в этом году 32. Когда будет дебютный вызов?
– Я на знаю, просто надо сказать главному тренеру сборной [Валерию Карпину], что Кухарчук – как хорошее дорогое вино, с годами становится только лучше.
В алкоголе я не эксперт, но выражение такое слышал.
- В этом сезоне Кухарчук провел за «Химки» 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
- С 2008 по 2009 год хавбек поучаствовал в 8 играх сборной России U19.
Источник: «Бизнес Online»