Кухарчук – о сборной: «Надо сказать Карпину, что я – как хорошее дорогое вино, с годами только лучше»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о стремлении попасть в сборную России.

- Вы не раз отмечали, что хотите попасть в сборную. Для футболистов престиж национальной команды не упал после того, как она лишилась всех турниров и только тренируется?

– Ни в коем случае. Это по-прежнему также престижно – иных мыслей и быть не может. Участвует – не участвует, не важно. Хочется надеть футболку с гербом своей страны.

- Вам в этом году 32. Когда будет дебютный вызов?

– Я на знаю, просто надо сказать главному тренеру сборной [Валерию Карпину], что Кухарчук – как хорошее дорогое вино, с годами становится только лучше.

В алкоголе я не эксперт, но выражение такое слышал.