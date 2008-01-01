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Кухарчук – о сборной: «Надо сказать Карпину, что я – как хорошее дорогое вино, с годами только лучше»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о стремлении попасть в сборную России.

- Вы не раз отмечали, что хотите попасть в сборную. Для футболистов престиж национальной команды не упал после того, как она лишилась всех турниров и только тренируется?

– Ни в коем случае. Это по-прежнему также престижно – иных мыслей и быть не может. Участвует – не участвует, не важно. Хочется надеть футболку с гербом своей страны.

- Вам в этом году 32. Когда будет дебютный вызов?

– Я на знаю, просто надо сказать главному тренеру сборной [Валерию Карпину], что Кухарчук – как хорошее дорогое вино, с годами становится только лучше.

В алкоголе я не эксперт, но выражение такое слышал.

  • В этом сезоне Кухарчук провел за «Химки» 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
  • С 2008 по 2009 год хавбек поучаствовал в 8 играх сборной России U19.

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Источник: «Бизнес Online»

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