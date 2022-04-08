Самедов: «Итоги моей работы в «Локомотиве» очень хорошие. Возможно, скоро окажусь в другом клубе РПЛ»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Самедов подвел итог работы в клубе. Он доволен собой.

«Итоги моей работы в «Локомотиве»? Очень хорошие. Было приглашено много молодых ребят, многое было сделано. Желаю этим ребятам всего лучшего.

Мое будущее? Вполне возможно, что скоро окажусь в одном интересном проекте, связанном с клубом РПЛ», – сказал Самедов.