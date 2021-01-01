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Самедов: «Итоги моей работы в «Локомотиве» очень хорошие. Возможно, скоро окажусь в другом клубе РПЛ»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Самедов подвел итог работы в клубе. Он доволен собой.

«Итоги моей работы в «Локомотиве»? Очень хорошие. Было приглашено много молодых ребят, многое было сделано. Желаю этим ребятам всего лучшего.

Мое будущее? Вполне возможно, что скоро окажусь в одном интересном проекте, связанном с клубом РПЛ», – сказал Самедов.

  • Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Ранее Самедов говорил, что ему было бы интересно поработать спортивным директором.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +652

    sined1951 24 минуты назад

    Приглашение резервистов из из ЦСКА и Ненахова считаю нехорошим усилением.

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