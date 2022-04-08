Шаронов: «Безусловно, я готов работать. Не делю ФНЛ и РПЛ»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов заявил о готовности вернуться к работе, в том числе в клубе ФНЛ.

– Некоторые ваши однокурсники по обучению уже имеют тренерскую практику в клубах РПЛ. Когда стоит ждать у руля клуба вас?

– Это зависит не от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать.

– После работы в «Рубине» предложения на пост главного тренера были?

– Да, у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам.

- Если придет предложение из клуба ФНЛ, готовы?

– Да, безусловно, я готов работать. Я не делю ФНЛ и РПЛ.