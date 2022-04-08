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Шаронов: «Безусловно, я готов работать. Не делю ФНЛ и РПЛ»

8 апреля 2022, 13:50
2

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов заявил о готовности вернуться к работе, в том числе в клубе ФНЛ.

– Некоторые ваши однокурсники по обучению уже имеют тренерскую практику в клубах РПЛ. Когда стоит ждать у руля клуба вас?

– Это зависит не от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать.

– После работы в «Рубине» предложения на пост главного тренера были?

– Да, у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам.

- Если придет предложение из клуба ФНЛ, готовы?

– Да, безусловно, я готов работать. Я не делю ФНЛ и РПЛ.

  • Шаронов исполнял обязанности главного тренера «Рубина» с июня по декабрь 2019 года.
  • До лета 2021-го он входил в тренерский штаб кипрского «Пафоса».

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Премьер-лига Рубин Шаронов Роман
Комментарии (2)
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Vitaga
1649416850
Шаронов запомнился подающим странные знаки игрокам различными движениями. вместо голоса. выглядело это нелепо. и если честно игроки не особо его любили.
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zigbert
1649483071
Запомнился прежде всего надежной игрой в Рубине. Пусть ему повезет и на тренерском поприще.
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