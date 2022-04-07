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  • Хачатурянц – о гонораре судей: «110 тысяч рублей за матч – вполне достойные деньги»

Хачатурянц – о гонораре судей: «110 тысяч рублей за матч – вполне достойные деньги»

7 апреля 2022, 23:32
4

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что судейские ошибки в РПЛ не связаны с финансовой мотивацией арбитров.

«Английский арбитр Мартин Аткинсон зарабатывает порядка 200 тысяч евро в год? Я очень рад за него. Наверное, он очень хорошо провел переговоры в свое время.

Гонорары, которые вы сейчас озвучили (110 тысяч рублей за матч для главного арбитра в РПЛ), – это вполне достойные деньги. Точно не вознаграждение является причиной плохого судейства.

Ситуация сейчас такая, что почти половина из тех арбитров, которые сейчас работают на матчах РПЛ, не имеют в своем активе даже 30 игр. Это Шадыханов, Любимов, Сиденков, Чистяков, Фролов, Кукуляк, Бобровский, Амелин...

Им нужно будет фактически этот опыт приобретать в том числе через ошибки. У нас нет другого пути. Иначе мы не можем привлечь молодежь судить РПЛ.

Сейчас в августе еще четыре арбитра получат лицензию VAR и смогут судить в РПЛ», – сказал Хачатурянц.

  • Судейский комитет РФС отстранил Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова от судейства до конца сезона.
  • Сергей Карасев отстранен на 1 матч, Павел Шадыханов – на 2.
  • Все указанные арбитры допустили ошибки в играх 23-го тура РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (4)
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Plyash
1649366751
Глядя на такое судейство понимаешь,что гонорар в подсобке намного слаще.Хапнуть разок как следует и жить потом припеваючи,бабки в бизнесе удачно пристроев.
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inzek
1649367392
...а то как они их отрабатывают это не мои проблемы) все что нужно знать о судействе в РПЛ
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vladimir-7
1649394724
Да, за четыре матча в месяц судьи получают 440 рябчиков, совсем хорошо, а вот Ашот, скажи нам, сколько они получают ещё слева за "нужный" результат, только не говори, что это тебе неизвестно, ведь ты сам сидишь на "подкормке".
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Garrincha58
1649404274
побегать подудеть в свисток и получить 110 тыс это разве справедливо народ такие бабки и в жизни не видел а мы приходим и смотрим на их художества
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