Хачатурянц – о гонораре судей: «110 тысяч рублей за матч – вполне достойные деньги»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что судейские ошибки в РПЛ не связаны с финансовой мотивацией арбитров.
«Английский арбитр Мартин Аткинсон зарабатывает порядка 200 тысяч евро в год? Я очень рад за него. Наверное, он очень хорошо провел переговоры в свое время.
Гонорары, которые вы сейчас озвучили (110 тысяч рублей за матч для главного арбитра в РПЛ), – это вполне достойные деньги. Точно не вознаграждение является причиной плохого судейства.
Ситуация сейчас такая, что почти половина из тех арбитров, которые сейчас работают на матчах РПЛ, не имеют в своем активе даже 30 игр. Это Шадыханов, Любимов, Сиденков, Чистяков, Фролов, Кукуляк, Бобровский, Амелин...
Им нужно будет фактически этот опыт приобретать в том числе через ошибки. У нас нет другого пути. Иначе мы не можем привлечь молодежь судить РПЛ.
Сейчас в августе еще четыре арбитра получат лицензию VAR и смогут судить в РПЛ», – сказал Хачатурянц.
- Судейский комитет РФС отстранил Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова от судейства до конца сезона.
- Сергей Карасев отстранен на 1 матч, Павел Шадыханов – на 2.
- Все указанные арбитры допустили ошибки в играх 23-го тура РПЛ.