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Зиньковский: «Влиятельный человек из «Монако» прилетел на матч с «Уфой». Я сделал две голевые, и пошли слухи про «Лилль»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.

— Из Европы тобой интересовались «Лилль» и «Витесс».

— Про «Лилль» было так. Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал Ларин: «Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию.

Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на «Спартак». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль».

Допускаю, что эти события связаны — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.

— А «Витесс»?

— Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с «Рубином». Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: «Рассказал Слуцкому про тебя и «Витесс». Он посмеялся». Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!

  • Зиньковский забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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07.04.2022 18:23
Комментарии1
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    Рейтинг: +61533

    portero 7 апреля, 19:18

    Играй парень, всё что вокруг будет лучше, только если ты будешь играть хорошо....

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