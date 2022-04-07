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Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за давление на Панина: «Разве можно с судьями разговаривать в таком тоне?

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц попросил футболистов не оскорблять арбитров.

«Панин не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения.

Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль судьям.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне?

Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты», – сказал Хачатурянц.

  • Панин допустил 3 ключевые ошибки в матче ЦСКА – «Урал» (2:2).
  • Его отстранили от судейства до конца сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.04.2022 15:59
Комментарии10
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    Рейтинг: +4187

    Красногорск_Фан 21 час назад

    Лучше бы судьям за промахи вставляли свисток в нежные места на недельку . в особых случаях на месяц и прилюдно. Был бы стимул не коосячить..

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    Рейтинг: +61533

    portero 7 апреля, 19:29

    Может Конифей знал что проплатили и справедливо возмущался..(....)
    Если серьёзно то карту судейка обязан был дать, а так ссыкло себя неуважающие, судить не должен!!

    1
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 7 апреля, 17:26

    Конифеев накатил на Панина, тот задрожал, как осиновый лист, и "прокатил" Урал с пеналем...

    6
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    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch 7 апреля, 16:51

    Конечно можно - это ж Конеффеев, он когда ему забивают даже на мяч не смотрит - а ищет сразу глазами виноватых среди защитников))

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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий > AtticusFinch 7 апреля, 17:57

    думал одному мерещится

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    Рейтинг: +786

    kliker 7 апреля, 16:30

    Хачатурянц: "Это Акинфеев виноват, что судейство в 3 матчах тура было отстойным. А судейство Карасёва вообще не повлияло на результат, поэтому ему выписана премия!".

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    Рейтинг: +1034

    Artemka444 7 апреля, 16:29

    Так пускай судят по человечески и к ним тоже будут по человечески!!!
    А то определили их к неприкасаемым, А они творят что хотят!!!

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    Рейтинг: +1572

    Кронштадт65 > Artemka444 21 час назад

    это ты про конифеева- в смысле неприкасаемого

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 апреля, 16:18

    видимо авторитет судьи как специалиста и человека недостаточен. будь он принципиальным и духовитым - сразу -красная карточка и Акинфеев идет отдыхать.

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    Рейтинг: +692

    NIK32RUS > Vitaga 7 апреля, 17:37

    у Панина даже на желтую смелости не хватило

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