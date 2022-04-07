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  • Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за давление на Панина: «Разве можно с судьями разговаривать в таком тоне?

Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за давление на Панина: «Разве можно с судьями разговаривать в таком тоне?

7 апреля 2022, 15:59
10

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц попросил футболистов не оскорблять арбитров.

«Панин не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения.

Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль судьям.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне?

Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты», – сказал Хачатурянц.

  • Панин допустил 3 ключевые ошибки в матче ЦСКА – «Урал» (2:2).
  • Его отстранили от судейства до конца сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Хачатурянц Ашот Панин Игорь
Комментарии (10)
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Vitaga
1649337484
видимо авторитет судьи как специалиста и человека недостаточен. будь он принципиальным и духовитым - сразу -красная карточка и Акинфеев идет отдыхать.
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Artemka444
1649338194
Так пускай судят по человечески и к ним тоже будут по человечески!!! А то определили их к неприкасаемым, А они творят что хотят!!!
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kliker
1649338245
Хачатурянц: "Это Акинфеев виноват, что судейство в 3 матчах тура было отстойным. А судейство Карасёва вообще не повлияло на результат, поэтому ему выписана премия!".
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ArReal
1649339474
Конечно можно - это ж Конеффеев, он когда ему забивают даже на мяч не смотрит - а ищет сразу глазами виноватых среди защитников))
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JTherry
1649341599
Конифеев накатил на Панина, тот задрожал, как осиновый лист, и "прокатил" Урал с пеналем...
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portero
1649348980
Может Конифей знал что проплатили и справедливо возмущался..(....) Если серьёзно то карту судейка обязан был дать, а так ссыкло себя неуважающие, судить не должен!!
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Красногорск_Фан
1649361161
Лучше бы судьям за промахи вставляли свисток в нежные места на недельку . в особых случаях на месяц и прилюдно. Был бы стимул не коосячить..
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