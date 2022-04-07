Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за давление на Панина: «Разве можно с судьями разговаривать в таком тоне?

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц попросил футболистов не оскорблять арбитров.

«Панин не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения.

Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль судьям.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне?

Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты», – сказал Хачатурянц.