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Где смотреть «Нижний Новгород» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Нижний Новгород» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 9 апреля.
  • Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород – Динамо

«Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – второе. В матче первого круга московская команда победила со счетом 3:0.

Ставки на матч Нижний Новгород – Динамо

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Нижнего Новгорода» – 6.50
  • Ничья – 3.90
  • Победа «Динамо» – 1.55

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 13:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +344

    lipatov32 7 апреля, 15:04

    Тут главный вопрос не где смотреть! А зачем это смотреть!!!

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