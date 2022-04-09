Где смотреть «Нижний Новгород» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Нижний Новгород» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.

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Игра состоится в субботу, 9 апреля.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

Начало – в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород – Динамо

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 13:55 мск.

Игру также будет транслировать Bettery.

«Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – второе. В матче первого круга московская команда победила со счетом 3:0.

Ставки на матч Нижний Новгород – Динамо

Коэффициенты Bettery: