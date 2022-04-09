Где смотреть «Нижний Новгород» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Нижний Новгород» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 9 апреля.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород – Динамо
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 13:55 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – второе. В матче первого круга московская команда победила со счетом 3:0.
Ставки на матч Нижний Новгород – Динамо
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Нижнего Новгорода» – 6.50
- Ничья – 3.90
- Победа «Динамо» – 1.55
Источник: «Бомбардир»