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Захарян, Шиманьски и Смолов – в основе «Динамо»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Стоцкий, Ткачук и Эннин

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Смолов, Грулев.

  • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Нижний Новгород» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Динамо» идет на 2-й строчке.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4717

    neim 4 часа назад

    Просмотру пока не рад. Игры у Динамо просто нет. Автобус не сдается, а что-то серьезное предъявить Динамо не может.
    Почему тренеры ждут перерыва, что бы попытаться исправить игру ? Что мешает по ходу первого тайма убрать Смолова и выпустить Тюкавина, попробовать наконец Лесового в игре, а вместо бестолкового зенитовского защитника Сазонова, поставить своего, динамовского воспитанника ?

    0
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    Рейтинг: +4717

    neim > neim 4 часа назад

    Есть же Кутицкий, который провел уже шесть матчей, есть опытный Плиев ...

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    Рейтинг: +225

    Азбука 6 часов назад

    За кого болеть? За слабого или сильного? За богатого или бедного? За столичный клуб или провинциальный?

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    Рейтинг: +10595

    alex1951 6 часов назад

    Тут важно другое. Чтобы судьи пива не нажрались. А то будет ,как с Красным Даром.

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    Рейтинг: +4717

    neim 6 часов назад

    Удачи и победы динамовцам в этой игре ! Пиво взял, к просмотру готов ! )))

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