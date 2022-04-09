Захарян, Шиманьски и Смолов – в основе «Динамо»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Стоцкий, Ткачук и Эннин

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Смолов, Грулев.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Нижний Новгород» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Динамо» идет на 2-й строчке.
Источник: сайт РПЛ