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РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» благодаря автоголу на 87-й минуте

В 24-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде минимально обыграло «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Исход матча решил автогол Кирилла Гоцука на 87-й минуте.

Динамовцы догнали в турнирной таблице РПЛ лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть игра в запасе против «Ахмата».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский (Горбунов, 82), Ткачук, Сулейманов (Милсон, 67), Эннин.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров (Тюкавин, 76), Захарян, Шиманьски, Смолов (Кутицкий, 90), Грулев (Лесовой, 61).

Предупреждения: Сулейманов, 17; Ткачук, 52; Милсон, 70 – Захарян, 32.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:52
Комментарии31
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    Рейтинг: +4717

    neim 1 час назад

    Повезло ))).

    1
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    Рейтинг: +16268

    афоня72 1 час назад

    НЕ повезло...

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    Рейтинг: +1973

    B.G. 2 часа назад

    Оооо....автогол гацука, который травмировал Айртона на месяц, сказав после матча, что это игровой момент!....

    2
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    Рейтинг: +12083

    playsh > B.G. 2 часа назад

    Бог не фраер,вот ответка и прилетела...Поделом шельмецу поганому.

    0
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    Рейтинг: +220

    Мортус 2 часа назад

    Каким резким и взрывным был нападающий Кержаков, и какая же унылая у него команда. Автобус в автобусе. Да ещё на такой поляне, где мяч скачет куда хочет. Динамо с победой. Именно так куются чемпионства. Тьфу тьфу тьфу штобы не сглазить))

    0
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    Рейтинг: +7841

    FanatSerj 2 часа назад

    Есть волевые победы, а это волевое взятие Нижнего именно взятие )) в обороне стояли они знатно и огрызались хорошо, но когда уже не верилось, особенно после отмененного гола с офсайда, что уже такого момента не будет и тут божья рука т.е нога защитника всё решила. Динамо в гонке. Посмотрел игру Химок и ЦСКА, да чем концовка ближе тем упорнее матчи, подвал таблицы очень плотный и вылетать никто не хочет.

    1
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    Рейтинг: +95332

    zigbert 3 часа назад

    Вязкая игра на протяжении всего матча с небольшим количеством голевых моментов. Очки сейчас нужны всем, и лидерам и аутсайдерам, что и определило ход игры. Небольшое преимущество по владению мячом у Динамо было.
    Динамо с трудной победой!

    6
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    Рейтинг: +22110

    JTherry > zigbert 3 часа назад

    заслуженным итогом встречи должна была быть ничья, автогол - в наказание Гоцуку за Айртона, карма...

    4
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    Рейтинг: +95332

    zigbert > JTherry 43 минуты назад

    Да тоже подумал об этом после матча. Прямо слова из песни :"Ничто на земле не проходит бесследно..."

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4531

    ySS 3 часа назад

    Динамовских с тяжелой победой над нужными!
    Костолому вернулось.
    Теперь на матч в Грозном стоит взглянуть)

    3
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    Рейтинг: +61542

    portero > ySS 3 часа назад

    Думаешь Гоцуку опять денег заплатили, за нужные действия???

    2
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    Рейтинг: +4531

    ySS > portero 1 час назад

    Хоть и не верю в неё, но это карма)

    0
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    Рейтинг: +533

    KPCC-SPB 3 часа назад

    да всем понятно что Динамо купило Гоцука, и я не удивлюсь если у нас сегодня в Грозном Ахмат отберет как минимум очко, судьи получили задачу тянуть ментов на первое место в этом сезоне

    1
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    Рейтинг: +1574

    Кронштадт65 > KPCC-SPB 2 часа назад

    печально, но похоже на правду

    2
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    Рейтинг: +89

    dinam > KPCC-SPB 2 часа назад

    Сам понял чё написал? Ахмат может отобрать либо 2 либо 3 очка!!!! другого не дано, но это же зенит у него можно отнять и очко))))

    4
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    Рейтинг: +533

    KPCC-SPB > dinam 2 часа назад

    ну у всех бывает, описался я, че сразу за слова предъявлять? и чем тебе Зенит не нравится, мы в еврокубках достойно представляем нашу страну, а твои даже квалификацыю не прошли, слили грузинам

    0
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    Рейтинг: +16268

    афоня72 > dinam 1 час назад

    Очко...хм..даже раз очко..

    0
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    Рейтинг: +4717

    neim > Кронштадт65 1 час назад

    Да ничего печального и ни какой правды.

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    Рейтинг: +4717

    neim > KPCC-SPB 1 час назад

    Я не удивлюсь, если он у вас сегодня все три очка отберёт.

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    Рейтинг: +533

    KPCC-SPB > neim 1 час назад

    но при этом все кругом воют что мы заранее чемпионство купили, а то что динамо тянут вверх по турнирной таблице это нормально

    0
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    Рейтинг: +89

    dinam > KPCC-SPB 55 минут назад

    А почему он мне должен нравится? Несёшь чушь что кого то купили!!! Не знаешь не п и з д и!

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    Рейтинг: +533

    KPCC-SPB > dinam 45 минут назад

    ты че тут разбыковался, бомжара? а потом будешь плакаться как маленькая девочка когда я тебя вы е бу и обоccу, мы Питер вас всегда имели как хотели

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    Рейтинг: +89

    dinam > KPCC-SPB 26 минут назад

    Слышь ты бомж, е б и себя в очко, соси черт! Пи дерск ий, и пусть нассыт на тебя сегодня Ахмат-сила! Неодыкватный *** сос!

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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 3 часа назад

    НН дыхалки не хватает и скамейка короткая.

    2
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    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 3 часа назад

    федя кудряшов
    фейковая реинкарнация

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