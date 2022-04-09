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  • РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» благодаря автоголу на 87-й минуте

РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» благодаря автоголу на 87-й минуте

9 апреля 2022, 15:52
25

В 24-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде минимально обыграло «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Исход матча решил автогол Кирилла Гоцука на 87-й минуте.

Динамовцы догнали в турнирной таблице РПЛ лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть игра в запасе против «Ахмата».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский (Горбунов, 82), Ткачук, Сулейманов (Милсон, 67), Эннин.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров (Тюкавин, 76), Захарян, Шиманьски, Смолов (Кутицкий, 90), Грулев (Лесовой, 61).

Предупреждения: Сулейманов, 17; Ткачук, 52; Милсон, 70 – Захарян, 32.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (25)
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ilichkadr
1649508799
Игра была равной, но голы залетают, так бывает........
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lordmrv
1649508815
Динамо с победой. Гоцуку вернулся бумеранг.
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BarStep
1649509148
Невооруженным взглядом видно как динамиков тянут наверх..
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Беспонтий
1649509619
федя кудряшов фейковая реинкарнация
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paracetamol
1649509629
НН дыхалки не хватает и скамейка короткая.
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ySS
1649509812
Динамовских с тяжелой победой над нужными! Костолому вернулось. Теперь на матч в Грозном стоит взглянуть)
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zigbert
1649510889
Вязкая игра на протяжении всего матча с небольшим количеством голевых моментов. Очки сейчас нужны всем, и лидерам и аутсайдерам, что и определило ход игры. Небольшое преимущество по владению мячом у Динамо было. Динамо с трудной победой!
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FanatSerj
1649512297
Есть волевые победы, а это волевое взятие Нижнего именно взятие )) в обороне стояли они знатно и огрызались хорошо, но когда уже не верилось, особенно после отмененного гола с офсайда, что уже такого момента не будет и тут божья рука т.е нога защитника всё решила. Динамо в гонке. Посмотрел игру Химок и ЦСКА, да чем концовка ближе тем упорнее матчи, подвал таблицы очень плотный и вылетать никто не хочет.
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B.G.
1649514243
Оооо....автогол гацука, который травмировал Айртона на месяц, сказав после матча, что это игровой момент!....
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афоня72
1649517235
НЕ повезло...
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