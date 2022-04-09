РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» благодаря автоголу на 87-й минуте

В 24-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде минимально обыграло «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Исход матча решил автогол Кирилла Гоцука на 87-й минуте.

Динамовцы догнали в турнирной таблице РПЛ лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть игра в запасе против «Ахмата».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский (Горбунов, 82), Ткачук, Сулейманов (Милсон, 67), Эннин.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров (Тюкавин, 76), Захарян, Шиманьски, Смолов (Кутицкий, 90), Грулев (Лесовой, 61).

Предупреждения: Сулейманов, 17; Ткачук, 52; Милсон, 70 – Захарян, 32.

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