Вилков: «Зарема сказала, что у меня деменция? С памятью у меня порядок. Помню, что при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте»

" В школе меня учили не пререкаться с девушками " - по видимому это единственное, что ты запомнил из школы, да и как оказалось - этому тебя тоже плохо научили )))
Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она сказала, что у нижегородца деменция – приобретенное слабоумие.
«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью всe в порядке. Помню, что когда я судил, «Спартак« никогда не был на десятом месте. Даже однажды был чемпионом!
Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет – большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.
В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и еe команды!» – сказал Вилков.
- Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
- В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
- Сегодня отстранены от работы нескольких судей РПЛ.