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Вилков: «Зарема сказала, что у меня деменция? С памятью у меня порядок. Помню, что при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она сказала, что у нижегородца деменция – приобретенное слабоумие.

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью всe в порядке. Помню, что когда я судил, «Спартак« никогда не был на десятом месте. Даже однажды был чемпионом!

Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет – большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.

В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и еe команды!» – сказал Вилков.

  • Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
  • В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
  • Сегодня отстранены от работы нескольких судей РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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06.04.2022 21:16
Комментарии5
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata 7 апреля, 11:39

    " В школе меня учили не пререкаться с девушками " - по видимому это единственное, что ты запомнил из школы, да и как оказалось - этому тебя тоже плохо научили )))

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    Рейтинг: +302

    SpartakMoskwa 7 апреля, 01:33

    Нормально он так ей ответил)ждём продолжение дуэли

    0
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 6 апреля, 23:45

    Да Вилков и действительно недалекий и как ты в промгазе работал. а хотя что удивительного. все судьи промгазовские и вот вам результат. футбол упал до ноля и судейство только для бомжатника

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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 22:05

    "...при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте..."
    ...сначала башкир медовый, теперь эта слабоумная образина, Вилков, примазываются к Спартаку - и каждый вспоминает, как было "при мне"...

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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 6 апреля, 21:34

    Интересно, где бы ещё Зарема посплетничала с футбольными судьями? Похоже, что с дискуссионными медиа шоу сейчас большой дефицит.

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