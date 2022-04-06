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  • Вилков: «Зарема сказала, что у меня деменция? С памятью у меня порядок. Помню, что при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте»

Вилков: «Зарема сказала, что у меня деменция? С памятью у меня порядок. Помню, что при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте»

6 апреля 2022, 21:16
4

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она сказала, что у нижегородца деменция – приобретенное слабоумие.

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью всe в порядке. Помню, что когда я судил, «Спартак« никогда не был на десятом месте. Даже однажды был чемпионом!

Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет – большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.

В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и еe команды!» – сказал Вилков.

  • Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
  • В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
  • Сегодня отстранены от работы нескольких судей РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Вилков Михаил
Комментарии (4)
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ilichkadr
1649270061
Интересно, где бы ещё Зарема посплетничала с футбольными судьями? Похоже, что с дискуссионными медиа шоу сейчас большой дефицит.
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JTherry
1649271903
"...при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте..." ...сначала башкир медовый, теперь эта слабоумная образина, Вилков, примазываются к Спартаку - и каждый вспоминает, как было "при мне"...
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SpartakMoskwa
1649284412
Нормально он так ей ответил)ждём продолжение дуэли
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Persona_non_Grata
1649320746
" В школе меня учили не пререкаться с девушками " - по видимому это единственное, что ты запомнил из школы, да и как оказалось - этому тебя тоже плохо научили )))
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