Вилков: «Зарема сказала, что у меня деменция? С памятью у меня порядок. Помню, что при мне «Спартак» никогда не был на десятом месте»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она сказала, что у нижегородца деменция – приобретенное слабоумие.

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью всe в порядке. Помню, что когда я судил, «Спартак« никогда не был на десятом месте. Даже однажды был чемпионом!

Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет – большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.

В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и еe команды!» – сказал Вилков.