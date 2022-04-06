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Зарема: «Вилков – палач российского футбола. Говорит прямо: будете критиковать – судейство будет еще хуже»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судью Михаила Вилкова.

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола.

Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!» — сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 18:20
Комментарии12
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 20:43

    С такими громкими заявлениями , одна дорога - в Ге думу . И данные у неё все есть . Так что ....

    0
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    Рейтинг: +6756

    BarStep 6 апреля, 20:30

    Если так и дальше пойдет, то последний тур будут судить федуниха, слуцкер, хитрарянц и этот, как его..
    Ааа, бывший судья Федотов..

    Вы чего все с ума сходите?!
    Футбол - это всего лишь игра!
    Посмотрите как чудят судьи в аплах, примерах и т.п...
    Если бы такое творилось у нас в РПЛ, - вы бы с заремкой их всех линчивали бы..
    Но там табу!
    Нельзя - значит нельзя!
    Судьи работают над ошибками и..
    продолжают чудить дальше.

    3
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > BarStep 6 апреля, 20:39

    Как же без б/ушного Федотки ? И только на матчи с участием любимого всей Солнечной системой клуба .Они ещё и подерутся из-за свистка .

    2
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    Рейтинг: +6756

    BarStep > Barmaleushka 6 апреля, 20:40

    Улыбнул))

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 19:59

    палач российского футбола---------
    Теперь даже конкретное лицо известно. Вот кто отрубит голову (ну или ноги) российскому футболу )))

    0
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 19:45

    Умничка, хорошо подметила :)

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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 6 апреля, 19:32

    "Нам теперь нельзя критиковать судей?"
    Зарема, конечно нельзя. Эт тебе не смотр-конкурс юных Василис, где можно высказывать своё мнение. Судей не стоит даже хвалить, а на все вопросы надо отвечать «без комментариев».
    P.S. Неужели не в курсе, что футболисты, тренеры и руководители клубов не имеют права ругать арбитров вслух, а могут только обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение – штраф от 200 до 400 тысяч рублей?

    2
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > ilichkadr 6 апреля, 20:16

    Зареме можно фсе..!) она не является официальным лицом Спартака, высказывает частное мнение болельщицы, будучи "особой приближенной"...

    1
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 19:25

    3-й день истерики , обороты не снижаются .

    3
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 18:52

    Ни он, ни она не могут быть названы сильными полемистами.

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    Рейтинг: +11254

    BRO_football 6 апреля, 18:47

    Эх, это тот самый Вилков, который пожизненно отстранен от судейства РПЛ. Интересно, как он там поживает? Не обеднял? Ведь судейские расценки в ФНЛ намного ниже, чем в РПЛ.

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    Рейтинг: +1966

    B.G. > BRO_football 6 апреля, 20:03

    Финансово, он себе уже обеспечил будущее. Обеднел интеллектом, это ближе к делу.

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