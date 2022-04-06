Зарема: «Вилков – палач российского футбола. Говорит прямо: будете критиковать – судейство будет еще хуже»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судью Михаила Вилкова.

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола.

Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет еще хуже? Он это говорит прямым текстом!» — сказала Зарема.