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Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения на сезон-2022/23 («Матч ТВ»)

Россия может потерять много позиций в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения российских клубов от участия в следующем еврокубковом сезоне.

Сейчас Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов, но уже в июне опустится на 19-ю строчку из-за обнуления результатов сезона-2017/18.

По данным «Матч ТВ», в случае отстранения на сезон-2022/23 Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов.

Если это произойдет, еврокубковая квота России сократится до одной команды в квалификации ЛЧ (2-й раунд пути чемпионов) и трех команд в Лиге конференций (все – 2-й раунд квалификации).

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
  • Россия подала апелляцию на эти решения в CAS.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.04.2022 17:58
Комментарии8
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:48

    Прогнозы неутешительные.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 6 апреля, 22:58

    это наше место мы всё равно рано или поздно туда придём

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1647

    _Kesh_Suntar_ 6 апреля, 22:06

    Да будет сезон-2022/23! Бизнес есть бизнес! )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 20:07

    "...в случае отстранения на сезон-2022/23 Россия опустится на 25-28 места..."
    ...российские команды будут играть, наконец, с равными себе по силам командами из Люксембурга, Лихтенштейна и Фарерских островов, если пустят...( и шары не надо будет нагревать при жеребьевке для "газовых"...

    2
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    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy 6 апреля, 19:29

    Какая разница, если могучий Мольде кое как обыгрывают и футбола в России нет пора уже это признать

    1
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    Рейтинг: +2386

    acor94 6 апреля, 19:20

    Нам нужен четвёртый еврокубок, все мы видели как играли с ракувом и Белградом, не наш уровень.

    1
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    Рейтинг: +1674

    моэм 6 апреля, 18:46

    То что Россию уже "опустили" заметно всем ... кроме наших руководителей страны , продолжающих вертеть задницей , стараясь понравится западу .

    0
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    Рейтинг: +24106

    bset 6 апреля, 18:33

    А в случае неотстранения на 23-25

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