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  • Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения на сезон-2022/23 («Матч ТВ»)

Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения на сезон-2022/23 («Матч ТВ»)

6 апреля 2022, 17:58
7

Россия может потерять много позиций в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения российских клубов от участия в следующем еврокубковом сезоне.

Сейчас Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов, но уже в июне опустится на 19-ю строчку из-за обнуления результатов сезона-2017/18.

По данным «Матч ТВ», в случае отстранения на сезон-2022/23 Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов.

Если это произойдет, еврокубковая квота России сократится до одной команды в квалификации ЛЧ (2-й раунд пути чемпионов) и трех команд в Лиге конференций (все – 2-й раунд квалификации).

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
  • Россия подала апелляцию на эти решения в CAS.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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моэм
1649259981
То что Россию уже "опустили" заметно всем ... кроме наших руководителей страны , продолжающих вертеть задницей , стараясь понравится западу .
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acor94
1649262035
Нам нужен четвёртый еврокубок, все мы видели как играли с ракувом и Белградом, не наш уровень.
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Skull_Boy
1649262566
Какая разница, если могучий Мольде кое как обыгрывают и футбола в России нет пора уже это признать
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JTherry
1649264829
"...в случае отстранения на сезон-2022/23 Россия опустится на 25-28 места..." ...российские команды будут играть, наконец, с равными себе по силам командами из Люксембурга, Лихтенштейна и Фарерских островов, если пустят...( и шары не надо будет нагревать при жеребьевке для "газовых"...
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_Kesh_Suntar_
1649271979
Да будет сезон-2022/23! Бизнес есть бизнес! )))
Ответить
Garrincha58
1649275123
это наше место мы всё равно рано или поздно туда придём
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zigbert
1649317736
Прогнозы неутешительные.
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