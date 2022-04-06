Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения на сезон-2022/23 («Матч ТВ»)

Прогнозы неутешительные.
Россия может потерять много позиций в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения российских клубов от участия в следующем еврокубковом сезоне.
Сейчас Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов, но уже в июне опустится на 19-ю строчку из-за обнуления результатов сезона-2017/18.
По данным «Матч ТВ», в случае отстранения на сезон-2022/23 Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов.
Если это произойдет, еврокубковая квота России сократится до одной команды в квалификации ЛЧ (2-й раунд пути чемпионов) и трех команд в Лиге конференций (все – 2-й раунд квалификации).
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
- Россия подала апелляцию на эти решения в CAS.