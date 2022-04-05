Жирков: «Мне скинули расписание сборной России при Карпине. Думаю: «Не, точно нет»

Защитник «Химок» Юрий Жирков ответил на вопросы о возвращении в сборную России.

– Когда недавно у тебя спрашивали про продолжение карьеры в сборной, ты не дал четкого ответа. Как будто готов продолжать.

– Мне скинули расписание сборной при Карпине. Думаю: «Не, точно нет» (смеется). Там слишком много всего было написано.

– То есть сборная – закрытая история?

– Скорее всего, да.

– Скорее всего или точно? Есть Марио Фернандес, которому 31 год, но он сказал: «Я уже все». А ты как будто приедешь в сборную, если скажут, что играть некому.

– Марио в принципе мог бы еще поиграть. Я перешел сейчас в «Химки», друзья пишут про сборную: «Если позовут, езжай». Не знаю, я сам уже понимаю, что это другие скорости, другой футбол.

– Есть ощущение, что у нас до сих пор не так много людей сильнее Жиркова на этой позиции.

– Помню, мне было лет 30, приехал на игру с «Ростовом» и с трибуны кричали: «Эй, Жирков, пора заканчивать». Раньше я все это слушал и думал: может, правда пора, болельщикам виднее. Но, мне кажется, всегда виднее самому игроку.

– Подытожим: в истории со сборной точку не ставим – если понадобится, ты все равно будешь там, так?

– Если с Фарерами некому будет сыграть (смеется).

– Мы хотим получить это заявление.

– Жена будет решать (смеется). Все равно сейчас в сборной играет больше молодежь.

38-летний Жирков выступал за сборную с 2005 по 2021 год.

Он забил 2 гола в 104 матчах.

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