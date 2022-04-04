Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «У «Спартака» снова, как в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки»

Зарема: «У «Спартака» снова, как в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки»

4 апреля 2022, 21:51
23

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России.

«И еще немного о судействе и «нытиках». Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод – это искреннее мнение арбитра и VAR.

А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на VAR в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».

Нам скажут, что только нытики утверждают, будто Бека-Бека должен был быть удален на 26-й минуте за фол на Мартинсе. Но почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками.

Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше.

Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают.

Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином.

В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/2020 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, – глупо.

Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «все нормально».

Системе нужны покорные, вот сидели б как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и лайки, раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов.

Только вот такие мероприятия никак не способствуют повышению футбольного рейтинга России, наших команд не становится больше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, наши ТВ-права по-прежнему стоят копейки, практически не осталось грамотных футбольных комментаторов, лучше смотреть футбол без звука, а контент спортивных ток-шоу характеризуется жанром треш.

Как клубу – антагонисту этой системы, нам не нравится играть в лужах, в сугробах, без красных линий, если идет снег, мы не хотим рисковать здоровьем наших игроков.

Наши тренеры могли провалиться в этой лиге под радостное улюлюканье своих же бывших игроков, уйти, как Эмери, с клеймом «тренеришка», их можно изгнать из сочинского «колизея» с клеймом «попрыгунчик», чтобы потом они становились лучшими в лучших лигах мира.

Да, и нам не «ну и что» на «Рубин» и не «все нормально» на проблемы российского футбола», – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
Карседо описал Угальде двумя прилагательными 1
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака» 6
Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1649100792
Я вот только непонял, играли с Локо, Спартак явно не конкурент ЦСКА . Тут явно Локо причина.. Краснодар не меньше натерпелся от решений судейских против московских команд... А так реально нытики, но бабе простительно пусть истерит....
Ответить
Мася_1989
1649100887
Да кому он нужен сейчас? Отбирать очки, что бы Спартак вылетел? За тройку он явно уже не поборется, а остальные места теперь не ценны.
Ответить
JTherry
1649102446
"Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами..." ...РПЛ - четко выстроенная "система" для гегемонии одной государственной газовой командёшки, которая без участия газпрёма ровным счетом ничегошеньки не добилась бы, "заботами" которой обеспечиваются бесплатные билеты на баклан-арену для гопников Виража, при очевидной поддержке РФС и ее идейного руководителя Дюк-оффа... жаль, что депутату ГД Жукову непонятно, что в такой период, когда весь спорт задавили санкциями, российским сборным и командам указали на дверь в международных соревнованиях, надо оказать поддержку командам, а не "нуичтокать"...
Ответить
derrik2000
1649103926
О-о-о-о-о... Как же уже надоел этот вой бешеной башкирки... Точно Федун её смотрящей над Спартаком поставил, ну, вместо того, чтобы купить модный бутик в центре Москвы, тем самым заткнув ей пасть. Но у бешеной башкирки, видать, амбиции (НЕ УМ!) выходят за пределы горизонта... В общем, с Федуном и, разумеется, бешеной башкиркой Спартак и мы, болелы, ещё натерпимся... (((
Ответить
АлексМак
1649104409
Те же яйца, вид сбоку. Снова она свои бредни излагает в эфире.... Как правильно заметил здесь пару дней назад один коллега, - рот у неё сейчас свободен от непосредственных дел, вот и льётся снова этот словесный понос, который уже давно надоел подавляющему большинству адекватных людей. А воз и ныне там. Ибо всё ищет виноватых не в тех местах...
Ответить
NewLife
1649106338
Правильно отметила то, о чем пока не писали (хотя может быть я что-то упустил). Я имею в виду постоянные свистки паршивых судеек, чтобы остановить контр атаку Спартака и дать противнику возможность собраться. В играх красно-белых это происходит постоянно. Яркий тому пример последняя игра с Локомотивом, там было несколько таких свистков, но самый безобразный, когда ж.дорожник стал принимать мяч глубоко в оффсайде, и свисток молчал, а как только Спартак отбрал мяч и дал хороший пас вперед на ход, этот гад Карась тутже засвистел пробить свободный.
Ответить
житель СПб
1649107345
Много обоснованного и справедливого... Но называть Спартак командой против системы - нечестно! Нормальная команда системы, которая также как и другие московские команды (да и Зенит!), не стеснялась получать левые очки. Но тогда никто возражений не слышал! А сейчас что-то изменилось. Или - все просто: нечем платить стало? За левые очки? И забивать все-таки надо...
Ответить
TOMSON
1649111687
Пока в Спартаке управляет вот такая Зарема толку не будет. Есть удачные управленцы женщины и их основное отличии в тишине вокруг себя. Как только начинают болтать, так сразу все прахом. Смородская и Зарема это ярчайшее подтверждение данной мысли.
Ответить
Дядя Серёжа
1649121104
Я правда иногда смотрю футбол под музыку, биатлон всегда без звука.
Ответить
Plyash
1649149572
Неужели не понятно,что Зарема переживает за Российский футбол в целом,в том числе,естественно,за Спартак.Последние 3-5 тура на полях творится просто судейский беспредел и мракобесие.Мат-ТВ невозможно смотреть,чиновников всех уровней от спорта невозможно слушать.Куда дальше.Зарема умница,она высказала то,о чём мы все думаем,но сделать ничего не можем.А чиновники от футбола хвосты поджали,как бы чего не так сделать против воли власть придержащих.Браво и респект,Зарема.
Ответить
Главные новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
7
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Все новости
Все новости
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+