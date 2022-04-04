Зарема: «У «Спартака» снова, как в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России.

«И еще немного о судействе и «нытиках». Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод – это искреннее мнение арбитра и VAR.

А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на VAR в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».

Нам скажут, что только нытики утверждают, будто Бека-Бека должен был быть удален на 26-й минуте за фол на Мартинсе. Но почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками.

Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше.

Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают.

Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином.

В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/2020 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, – глупо.

Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «все нормально».

Системе нужны покорные, вот сидели б как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и лайки, раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов.

Только вот такие мероприятия никак не способствуют повышению футбольного рейтинга России, наших команд не становится больше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, наши ТВ-права по-прежнему стоят копейки, практически не осталось грамотных футбольных комментаторов, лучше смотреть футбол без звука, а контент спортивных ток-шоу характеризуется жанром треш.

Как клубу – антагонисту этой системы, нам не нравится играть в лужах, в сугробах, без красных линий, если идет снег, мы не хотим рисковать здоровьем наших игроков.

Наши тренеры могли провалиться в этой лиге под радостное улюлюканье своих же бывших игроков, уйти, как Эмери, с клеймом «тренеришка», их можно изгнать из сочинского «колизея» с клеймом «попрыгунчик», чтобы потом они становились лучшими в лучших лигах мира.

Да, и нам не «ну и что» на «Рубин» и не «все нормально» на проблемы российского футбола», – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

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