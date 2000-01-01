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Зарема: «У «Спартака» снова, как в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России.

«И еще немного о судействе и «нытиках». Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод – это искреннее мнение арбитра и VAR.

А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на VAR в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».

Нам скажут, что только нытики утверждают, будто Бека-Бека должен был быть удален на 26-й минуте за фол на Мартинсе. Но почему-то все последние матчи «Спартака» сопровождают миллиметровые офсайды, странные штрафные, игры то ли рукой, то ли плечом, бесконечные свистки, когда «Спартак» разгоняет атаку. Мы говорим об этом, а нас называют нытиками.

Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше.

Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают.

Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином.

В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/2020 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, – глупо.

Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «все нормально».

Системе нужны покорные, вот сидели б как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и лайки, раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов.

Только вот такие мероприятия никак не способствуют повышению футбольного рейтинга России, наших команд не становится больше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, наши ТВ-права по-прежнему стоят копейки, практически не осталось грамотных футбольных комментаторов, лучше смотреть футбол без звука, а контент спортивных ток-шоу характеризуется жанром треш.

Как клубу – антагонисту этой системы, нам не нравится играть в лужах, в сугробах, без красных линий, если идет снег, мы не хотим рисковать здоровьем наших игроков.

Наши тренеры могли провалиться в этой лиге под радостное улюлюканье своих же бывших игроков, уйти, как Эмери, с клеймом «тренеришка», их можно изгнать из сочинского «колизея» с клеймом «попрыгунчик», чтобы потом они становились лучшими в лучших лигах мира.

Да, и нам не «ну и что» на «Рубин» и не «все нормально» на проблемы российского футбола», – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

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Источник: «Осторожно, медиа»

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Сегодня, 21:51
Комментарии10
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    Рейтинг: +21966

    JTherry 14 минут назад

    "Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами..."
    ...РПЛ - четко выстроенная "система" для гегемонии одной государственной газовой командёшки, которая без участия газпрёма ровным счетом ничегошеньки не добилась бы, "заботами" которой обеспечиваются бесплатные билеты на баклан-арену для гопников Виража, при очевидной поддержке РФС и ее идейного руководителя Дюк-оффа... жаль, что депутату ГД Жукову непонятно, что в такой период, когда весь спорт задавили санкциями, российским сборным и командам указали на дверь в международных соревнованиях, надо оказать поддержку командам, а не "нуичтокать"...

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    Рейтинг: +213

    Мася_1989 40 минут назад

    Да кому он нужен сейчас? Отбирать очки, что бы Спартак вылетел? За тройку он явно уже не поборется, а остальные места теперь не ценны.

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    Рейтинг: +779

    kliker > Мася_1989 23 минуты назад

    Нужен, раз бомжесудьи методично судят против. Ты от недалёкого ума такие вопросы задаёшь или троллишь спартаковцкев?

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    Рейтинг: +61355

    portero 41 минуту назад

    Я вот только непонял, играли с Локо, Спартак явно не конкурент ЦСКА . Тут явно Локо причина..
    Краснодар не меньше натерпелся от решений судейских против московских команд...
    А так реально нытики, но бабе простительно пусть истерит....

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    Рейтинг: +21966

    JTherry > portero 51 секунду назад

    Зарема не сравнивает Спартак с цска или еще с кем-то, она пишет о цинизме вынесения решений в отношении команды, в которой принимает участие... и о "покорности" таких болельщиков, как ты - ты же согласился с левым пеналем на Смолове, которого в принципе не было, не "истерил и не ныл" (ты же реально, мужик!)... зато покорно согласился с "приговором" Сухого... а Зарема - против такого одиозного чемпионата, для одной команды выстроенного...

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    Рейтинг: +13554

    Barmaleushka 43 минуты назад

    Если сейчас отнимают .... Стало быть раньше дарили ? Или продавали ?

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    Рейтинг: +898

    qawzsexdr 55 минут назад

    А не кажется ли вам, что они сами у себя отбирают

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    Рейтинг: +4171

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Админ ресурс есть всегда . на ЧМ, в лч, в России . но звезда плэйбоя позорит Спартак своими словами. Даже я не забыл как он был гегемоном , досрочно выигрывая в России. И никакие судейки не могли воспрепятствовать. Ее слова подпись что это время забыто.

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    Рейтинг: +3110

    lordmrv > Красногорск_Фан 57 минут назад

    Вроде и я прочитал эту же статью, но не вижу позора Спартака. И кажется мне, что она правду сказала, только не всем эта правда нравится. Точно не нравится проплаченному и зажравшемуся судейскому корпусу, нашей долбанной футбольной ассоциации, которая пытается грести бабло, но для развития детского и юношеского спорта не фига не делает.

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    Рейтинг: +4171

    Красногорск_Фан > lordmrv 42 минуты назад

    Про детский спорт я согласен. Когда я был ребёнком у нас была не коробка 10/10 а полноценные многофункциональные бесплатные стадионы. А потом их снесли и построили элитное жилье. При Сталине тоже такой фигни не было . гто, парады физкультурников и тд

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