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РФС разрешил российским тренерам без лицензии Pro замещать должность главного тренера до конца сезона

Российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА» разрешили замещать должность главного тренера до конца сезона.

«Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен» – сообщили в РФС.

  • «Краснодар» сможет заявить Александра Сторожука главным тренером.
  • 41-летний россиянин не имеет тренерской лицензии Pro.
  • Он исполняет обязанности главного тренера «Краснодара» после ухода Даниэля Фарке.

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5150

    rash1959 1 час назад

    Все законы и правила - это не про нас. Бардак и беспредел - наше всё.

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