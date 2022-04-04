РФС разрешил российским тренерам без лицензии Pro замещать должность главного тренера до конца сезона

Российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА» разрешили замещать должность главного тренера до конца сезона.

«Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен» – сообщили в РФС.

«Краснодар» сможет заявить Александра Сторожука главным тренером.

41-летний россиянин не имеет тренерской лицензии Pro.

Он исполняет обязанности главного тренера «Краснодара» после ухода Даниэля Фарке.

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