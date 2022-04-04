КДК может наказать фанатов «Локо» за бросание снежков в матче со «Спартаком». Задержку игры рассматривать не будут

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков во время матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0).
«По матчу «Локомотив» – «Спартак» будет рассматриваться скандирование болельщиками железнодорожников ненормативной лексики, оскорбительных выражений, а также бросание посторонних предметов, снежков, на поле.
Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
Будет ли рассматриваться задержка начала матча? Это форс-мажорные обстоятельства – вины «Локомотива» тут нет», – сказал Григорьянц.
- Начало матча было перенесено на час из-за снегопада.
- Снег шел весь первый тайм.
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Источник: ТАСС