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КДК может наказать фанатов «Локо» за бросание снежков в матче со «Спартаком». Задержку игры рассматривать не будут

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков во время матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0).

«По матчу «Локомотив»«Спартак» будет рассматриваться скандирование болельщиками железнодорожников ненормативной лексики, оскорбительных выражений, а также бросание посторонних предметов, снежков, на поле.

Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

Будет ли рассматриваться задержка начала матча? Это форс-мажорные обстоятельства – вины «Локомотива» тут нет», – сказал Григорьянц.

  • Начало матча было перенесено на час из-за снегопада.
  • Снег шел весь первый тайм.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1427

    22 raza chemp 8 минут назад

    Ну да нет конечно, чтобы начать во время нужно же начинать убирать снег именно перед стартовым свистком

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