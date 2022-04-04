Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о противостоянии «Сочи» и «Зенита», а также о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сочи» – молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть.

Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был.

Ещe после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», – сказал Мостовой.

«Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 23 туров.

«Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка, ЦСКА – на 6.

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