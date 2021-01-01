Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»

да Сочи сейчас играет лучше чем этот семаковский Зенит... у них и вратарь лучше и защита мощнее а в центре Нобоа всё контролирует даже в свои годы успевает Малкома накрывать Семак вообще не управляет командой Зенит ходит пешком а он даже в перерыве ничего не может изменить ни в составе ни в тактике и просто наорать на них чтобы те вышли и рвали всех у него нет харизмы вот и судите сами кто у кого теперь фарм клуб может Зенит у Сочи и поставляет им очки
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о противостоянии «Сочи» и «Зенита», а также о чемпионской гонке в РПЛ.
«Сочи» – молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть.
Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был.
Ещe после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», – сказал Мостовой.
- «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 23 туров.
- «Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка, ЦСКА – на 6.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции