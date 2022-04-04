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  • Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»

Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»

4 апреля 2022, 11:47
6

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о противостоянии «Сочи» и «Зенита», а также о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сочи» – молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть.

Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был.

Ещe после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», – сказал Мостовой.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 23 туров.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка, ЦСКА – на 6.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Мостовой Александр
Комментарии (6)
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SMITHI
1649065205
Как раз таки очередное подтверждение.
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Garrincha58
1649072636
да Сочи сейчас играет лучше чем этот семаковский Зенит... у них и вратарь лучше и защита мощнее а в центре Нобоа всё контролирует даже в свои годы успевает Малкома накрывать Семак вообще не управляет командой Зенит ходит пешком а он даже в перерыве ничего не может изменить ни в составе ни в тактике и просто наорать на них чтобы те вышли и рвали всех у него нет харизмы вот и судите сами кто у кого теперь фарм клуб может Зенит у Сочи и поставляет им очки
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Axe111
1649075724
Не надо
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Борисыч1
1649076605
А кто сказал, что фарм-клуб обязан проигрывать? Он обязан принимать ненужных игроков. А эти игроки наоборот стимулированы выигрывать у клуба, который их сплавил в фарм-клуб.
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NewLife
1649084559
"Фарм клуб" вообще неправильный термин, если имеется в виду зависимость и поставка договорных очков. Название пошло из канадского хоккея, где у клубов есть фермы (farms) по подготовке смены ветеранам. А у нас в медия как всегда: слышу звон, но не знаю, где он. Что касается Сочи, то это скорее клуб сателлит, бастард, который судят и продвигают также как и синит.
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