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Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о противостоянии «Сочи» и «Зенита», а также о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сочи» – молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть.

Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был.

Ещe после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», – сказал Мостовой.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 23 туров.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка, ЦСКА – на 6.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16383

    Garrincha58 5 минут назад

    да Сочи сейчас играет лучше чем этот семаковский Зенит... у них и вратарь лучше и защита мощнее а в центре Нобоа всё контролирует даже в свои годы успевает Малкома накрывать Семак вообще не управляет командой Зенит ходит пешком а он даже в перерыве ничего не может изменить ни в составе ни в тактике и просто наорать на них чтобы те вышли и рвали всех у него нет харизмы вот и судите сами кто у кого теперь фарм клуб может Зенит у Сочи и поставляет им очки

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    Рейтинг: +295

    SMITHI 2 часа назад

    Как раз таки очередное подтверждение.

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