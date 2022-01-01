Орлов: «Где критики, называвшие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?»

Так-то бывает, дубли у основы выигрывает, а Фарм-клубы тем более могут - нередко игроки, которых спихивают в фарм-клубы не совсем плохи. Тем более, когда тренер фарм-клуба сильнее тренера основного клуба.
Журналист Геннадий Орлов упрекнул тех, кто называл «Сочи» фарм-клубом «Зенита».
«Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?
Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...» – сказал Орлов.
- «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
- Сочинцы идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 1-м.
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