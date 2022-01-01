Орлов: «Где критики, называвшие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?»

Журналист Геннадий Орлов упрекнул тех, кто называл «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

«Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?

Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...» – сказал Орлов.

«Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.

Сочинцы идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 1-м.

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