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Тренер «Сочи» Федотов – о ничьей с «Зенитом»: «На фоне лидера чемпионата мы выглядели более чем достойно»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после нулевой ничьей с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

«Был обоюдоострый матч, неплохой в нашем исполнении. Хорошо прессинговали, были хорошие атаки, но, может быть, чего-то не хватало в завершении – ключевой, точной передачи под гол и, естественно, не хватило гола.

Нам противостоял лидер чемпионата, серьезный соперник. Думаю, на его фоне мы выглядели более чем достойно.

Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировали ребята, позволили нам набрать очко», – сказал Федотов.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
  • Сочинцы идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 1-м.

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Источник: ТАСС

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