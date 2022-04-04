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Сергеев – об адаптации в «Зените»: «Все отлично»

4 апреля 2022, 09:39
2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопросы после ничьей с «Сочи» (0:0).

«Сочи» хорошо оборонялся, нам не хватило голов. Разберем ошибки после возвращения в Петербург, будем работать дальше.

Почему неудачно складываются гостевые матчи? Мы не обсуждали это, готовимся к каждой игре, стремимся побеждать.

Отрыв от «Динамо» три очка? Нельзя смотреть назад, надо настраиваться на свои игры, в каждом матче побеждать, в конце сезона будем смотреть в таблицу.

Удалось полностью адаптироваться в команде? Да, все отлично, хороший коллектив, приняли здорово, от меня требуется работать и приносить пользу», – сказал Сергеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Сергеев Иван
Комментарии (2)
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Garrincha58
1649057070
конечно всё отлично из Самары в Питер прибавка к зарплате играть много не надо а зачем спрашивается тебя туда позвали на какой хр...н???? если в старте до сих пор старый медлительный футболёр Д.... значит ты Сергеев не можешь выиграть конкуренцию у такого Дзюбы тогда зачем ты сюда приехал сидел бы в Самаре и забивал свои 5 мячей и дальше
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zigbert
1649073264
Надо выигрывать конкуренцию у Дзюбы, тогда будет еще лучше.
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