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Сергеев – об адаптации в «Зените»: «Все отлично»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопросы после ничьей с «Сочи» (0:0).

«Сочи» хорошо оборонялся, нам не хватило голов. Разберем ошибки после возвращения в Петербург, будем работать дальше.

Почему неудачно складываются гостевые матчи? Мы не обсуждали это, готовимся к каждой игре, стремимся побеждать.

Отрыв от «Динамо» три очка? Нельзя смотреть назад, надо настраиваться на свои игры, в каждом матче побеждать, в конце сезона будем смотреть в таблицу.

Удалось полностью адаптироваться в команде? Да, все отлично, хороший коллектив, приняли здорово, от меня требуется работать и приносить пользу», – сказал Сергеев.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16383

    Garrincha58 57 минут назад

    конечно всё отлично из Самары в Питер прибавка к зарплате играть много не надо а зачем спрашивается тебя туда позвали на какой хр...н???? если в старте до сих пор старый медлительный футболёр Д.... значит ты Сергеев не можешь выиграть конкуренцию у такого Дзюбы тогда зачем ты сюда приехал сидел бы в Самаре и забивал свои 5 мячей и дальше

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