Сергеев – об адаптации в «Зените»: «Все отлично»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопросы после ничьей с «Сочи» (0:0).

«Сочи» хорошо оборонялся, нам не хватило голов. Разберем ошибки после возвращения в Петербург, будем работать дальше.

Почему неудачно складываются гостевые матчи? Мы не обсуждали это, готовимся к каждой игре, стремимся побеждать.

Отрыв от «Динамо» три очка? Нельзя смотреть назад, надо настраиваться на свои игры, в каждом матче побеждать, в конце сезона будем смотреть в таблицу.

Удалось полностью адаптироваться в команде? Да, все отлично, хороший коллектив, приняли здорово, от меня требуется работать и приносить пользу», – сказал Сергеев.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery