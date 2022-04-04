Защитник «Сочи» Прохин: «Надеюсь на вызов в сборную России»

Защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал о желании получить приглашение в сборную России.

20-летний футболист вызывался на мартовский сбор молодежной сборной.

В этом сезоне Прохин провел за «Сочи» 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

«Только положительные эмоции, провели сбор без официальных матчей, но хороший спарринг был с основной командой.

Каждый хочет попасть в первую команду, все старались, хорошо провели сбор. Да, пообщались с Валерием Георгиевичем [Карпиным], ничего особенного не было.

Не было такого, чтобы он говорил, что в следующий раз вызовет в основную команду. Пока не знаю, посмотрим, надеюсь, что так будет.

Молодежная сборная России может прекратить существование? Нужно двигаться дальше, не переставать работать, понятно, что всем обидно, если нас все-таки уберут.

Но мы хороший путь проделали, были все шансы выйти дальше, но это жизнь, нужно идти дальше», – сказал Прохин.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку