Игрок ЦСКА Ушаков: «Гогличидзе упал и в криках выпрашивал пенальти. Его не было»

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков прокомментировал эпизод в концовке матча с «Уралом» (2:2).

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Ушаковым.

Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

«Эпизод с моим пенальти – точно фол. Обыграл, убрал на резком движении. Фол. А с пенальти в наши ворота, который мог бы быть, я считаю, пенальти не было.

В наше время есть VAR. Любое касание – это уже боязнь. Слава богу, что так получилось. Как все произошло? Он ударил. Той же ногой, которой бил, об меня зацепился. Упал в криках, выпрашивал пенальти. Все нормально. Я был уверен, что это не пенальти. Конечно, я благодарен, что все так произошло. Видел в 10 метрах сам, что пенальти не было, поэтому был спокоен. На правом фланге стоял.

Слишком агрессивно играл? Я всегда настроен. Когда дали шанс, надо было им воспользоваться. Слава богу, что все получилось», – сказал Ушаков.

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