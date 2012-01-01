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Лига 1. «Монако» с Головиным обыграл в гостях «Метц», «Марсель» победил «Сент-Этьен»

«Монако» в 30-м туре чемпионата Франции победил в гостях «Метц». 87 минут в составе монегасков провел российский полузащитник Александр Головин.

В другой встрече «Марсель» на выезде переиграл «Сент-Этьен». Команда Хорхе Сампаоли занимает второе место.

Франция. Лига 1. 30-й тур

Метц – Монако – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 46; 1:1 – Амаду, 63; 1:2 – Боаду, 73.

Сент-Этьен – Марсель – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Буанга, 9; 1:1 – Пайет, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Колоджейчак, 60 (в свои ворота); 1:3 – Дьенг, 68 (с пенальти); 1:4 – Арит, 73; 2:4 – Дуат, 86.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: Бомбардир.ру

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