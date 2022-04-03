Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «Монако» с Головиным обыграл в гостях «Метц», «Марсель» победил «Сент-Этьен»

Лига 1. «Монако» с Головиным обыграл в гостях «Метц», «Марсель» победил «Сент-Этьен»

3 апреля 2022, 18:04

«Монако» в 30-м туре чемпионата Франции победил в гостях «Метц». 87 минут в составе монегасков провел российский полузащитник Александр Головин.

В другой встрече «Марсель» на выезде переиграл «Сент-Этьен». Команда Хорхе Сампаоли занимает второе место.

Франция. Лига 1. 30-й тур

Метц – Монако – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 46; 1:1 – Амаду, 63; 1:2 – Боаду, 73.

Сент-Этьен – Марсель – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Буанга, 9; 1:1 – Пайет, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Колоджейчак, 60 (в свои ворота); 1:3 – Дьенг, 68 (с пенальти); 1:4 – Арит, 73; 2:4 – Дуат, 86.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Головин забил первый гол в сезоне
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин 5
Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Метц Сент-Этьен Марсель Головин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
6
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
Вчера, 15:43
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Вчера, 10:08
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+