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  • Мостовой: «Фол Бека-Бека – VAR почему-то нет. Офсайд у гола Промеса – VAR появился»

Мостовой: «Фол Бека-Бека – VAR почему-то нет. Офсайд у гола Промеса – VAR появился»

3 апреля 2022, 12:28
17

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не понял принцип работы VAR на матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

До игры РФС предупреждал, что VAR-определение офсайда работать не будет, однако у «Спартака» отменили гол из-за «вне игры» после подсказки из комнаты VAR.

«Когда сфолил Алексис Бека-Бека, VAR почему-то нет, а когда было вне игры во время гола Квинси Промеса – VAR появился. Карточку ведь можно было посмотреть, не надо никаких линий проводить, телевизор включил, назад отмотал и посмотрел. Конечно, должна была быть красная карточка», – считает Мостовой.

  • «Спартак» подаст протест на работу бригады Сергея Карасева.
  • Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
  • В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Промес Квинси Бека-Бека Алексис Мостовой Александр
Комментарии (17)
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portero
1648979972
Боковой значит офсайд не увидел, но увидел ВАР который типо смотреть их не собирался... странное конесно заяаление до игры и действия во время игры... вот чуйка была, что будет скандальчик..
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NewLife
1648980090
Цирк, а не судейство, Сашка-дурашка прав.
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Январь 59
1648981421
Нарушение очевидное, но вряд ли можно назвать умышленным. На красную явно не тянет. Если за такие фолы давать красные карточки, то через пару лет мы будем смотреть балет :"Ой простите , а вас можно обвести, а самому можно пробежать мимо вас?".
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DeStar
1648982646
ужасное поле. жесть просто как на таком играть)) а по поводу офсайда, *** ребята, но он был. Или сейчас сидят тренеры и осуждают судейство за то что КАК отменили гол, а то что был офсайд их типо не волнует? чувствуется наш славянский менталитет в стиле, я украл, а ты докажи - Мы забили с офсайда да, а ты тип докажи!
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Persona_non_Grata
1648985084
Полностью согласен и уже писал именно об этом же !!! ((
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_Marqella_
1648987981
Офсайд то было,к чему эти споры...Фол на усмотрение судьи,видимо не стал ломать игру удалением...Всё очевидно справедливо...
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мы_не_рабы
1648997743
Кому как, но спорные моменты возникают постоянно в играх Спартака. Причём судейские ошибки признаются, но потерянные очки уже не вернуть. Фол Бека-Бека вполне тянул на красную, особенно в контексте с эпизодом с Айртоном, но видимо авторитет Карасёва столь высок, что ВАР не стал спорить и вмешиваться. А по поводу офсайда, то картинка, показанная по телевидению не даёт чёткого представления, так как левый крайний защитник Локо был если не ближе к своим воротам, то как минимум на одной линии с Промесом. И здесь судья на линии был тем человеком, который находился на линии офсайда и он его не зафиксировал, хотя до этого были эпизоды в которых он реагировал на положение вне игры. Жду разбора этих моментов от судейского корпуса.
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Январь 59
1649144362
Подобных случаев хоть пруд пруди. Но если игрок на скорости идет с мячом , а соперник идет в подкат, не попадая в мячь, попадает под шипы бегущего, то почему виноват бегущий с мячом, ведь явно было намерение пострадавшего играть грубо.
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