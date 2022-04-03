Мостовой: «Фол Бека-Бека – VAR почему-то нет. Офсайд у гола Промеса – VAR появился»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не понял принцип работы VAR на матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

До игры РФС предупреждал, что VAR-определение офсайда работать не будет, однако у «Спартака» отменили гол из-за «вне игры» после подсказки из комнаты VAR.

«Когда сфолил Алексис Бека-Бека, VAR почему-то нет, а когда было вне игры во время гола Квинси Промеса – VAR появился. Карточку ведь можно было посмотреть, не надо никаких линий проводить, телевизор включил, назад отмотал и посмотрел. Конечно, должна была быть красная карточка», – считает Мостовой.

«Спартак» подаст протест на работу бригады Сергея Карасева.

Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.

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