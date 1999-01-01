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Мостовой: «Фол Бека-Бека – VAR почему-то нет. Офсайд у гола Промеса – VAR появился»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не понял принцип работы VAR на матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

До игры РФС предупреждал, что VAR-определение офсайда работать не будет, однако у «Спартака» отменили гол из-за «вне игры» после подсказки из комнаты VAR.

«Когда сфолил Алексис Бека-Бека, VAR почему-то нет, а когда было вне игры во время гола Квинси Промеса – VAR появился. Карточку ведь можно было посмотреть, не надо никаких линий проводить, телевизор включил, назад отмотал и посмотрел. Конечно, должна была быть красная карточка», – считает Мостовой.

  • «Спартак» подаст протест на работу бригады Сергея Карасева.
  • Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
  • В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.

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Источник: ТАСС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +11593

    DeStar 31 минуту назад

    ужасное поле. жесть просто как на таком играть))
    а по поводу офсайда, *** ребята, но он был.
    Или сейчас сидят тренеры и осуждают судейство за то что КАК отменили гол, а то что был офсайд их типо не волнует? чувствуется наш славянский менталитет в стиле, я украл, а ты докажи - Мы забили с офсайда да, а ты тип докажи!

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    Рейтинг: +2086

    Январь 59 52 минуты назад

    Нарушение очевидное, но вряд ли можно назвать умышленным. На красную явно не тянет. Если за такие фолы давать красные карточки, то через пару лет мы будем смотреть балет :"Ой простите , а вас можно обвести, а самому можно пробежать мимо вас?".

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    Рейтинг: +13337

    NewLife 1 час назад

    Цирк, а не судейство, Сашка-дурашка прав.

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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Боковой значит офсайд не увидел, но увидел ВАР который типо смотреть их не собирался... странное конесно заяаление до игры и действия во время игры... вот чуйка была, что будет скандальчик..

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    Рейтинг: +15148

    Cleaner 1 час назад

    ВАР не вмешивается, если считает, что карточка ОДНОЗНАЧНО не тянет на красную.
    Мостовому лавры Карпина спать не дают? Решил тоже своими комментариями народ посмешить?..(

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    Рейтинг: +1424

    22 raza chemp > Cleaner 1 час назад

    В том ьо и дело что если... Шипами открытой стопой выше галика это кк

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    Рейтинг: +80

    шахта Заполярная > Cleaner 1 час назад

    Ты сам то чьих будешь, стыдно указать за кого болеешь. Мне не стыдно я за Спартак уже 57 лет.
    Вар не вмешивается ОДНОЗНАЧНО когда грубо фолят на Спартаке и вмешивается ОДНОЗНАЧНО, что бы найти любую причину, провести любую линию, даже под снегом, что бы найти вне игры и отменить гол.
    Еще. Мостовой (царь) это имя в футболе. А ты кто....... вот и я об этом.

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    Рейтинг: +15148

    Cleaner > 22 raza chemp 1 час назад

    Мнение болельщиков ДРУГИХ клубов совпадают с мнением бригады арбитров.
    А Спартачи должны задавать вопросы ФЕДУНАМ - почему команда так плохо играет?
    Нет заговора против Спартака. А есть отвратительная игра вашей команды, которая и приводит к привычным уже поражениям.

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    Рейтинг: +11280

    Вомбат > шахта Заполярная 59 минут назад

    Я болею за Зенит, но это не мешает мне считать, что бригада ВАР была настроена против Спартака, иначе француз был бы удален. И такое происходит уже не в первый раз. Возможно. это карма, а может быть Федун с Заремой чем-то прогневали судейский корпус.

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