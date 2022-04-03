Цорн: «Матч со «Спартаком» был для меня принципиальным»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Раньше он работал в спартаковском клубе.

«Я считаю, что стоило играть на таком поле. Всех с победой, мы очень рады, что дерби прошло, довольны результатом. Для меня лично был принципиальный матч. Никому ничего не хотел доказать, просто хотел победы в дерби», – сказал Цорн.

Цорн покинул «Спартак» в 2020 году.

«Локомотив» идет в РПЛ 5-м.

«Спартак» занимает 10-е место.

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