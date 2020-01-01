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Цорн: «Матч со «Спартаком» был для меня принципиальным»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Раньше он работал в спартаковском клубе.

«Я считаю, что стоило играть на таком поле. Всех с победой, мы очень рады, что дерби прошло, довольны результатом. Для меня лично был принципиальный матч. Никому ничего не хотел доказать, просто хотел победы в дерби», – сказал Цорн.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 29 минут назад

    Что он до сих пор делает в России?! Развалив Спартак, немало навредив Локо? Еще и что-то говорить себе позволяет. Как там с совестью?

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    Рейтинг: +995

    Беспонтий 2 часа назад

    не цорно
    но задорно

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