Бундеслига. «Бавария» обыграла в гостях «Фрайбург»; «Байер» с Азмуном и без Лунева победил «Герту» Магата

«Бавария» в 28-м туре чемпионата Германии оказалась сильнее «Фрайбурга». Баварцы лидируют в таблице с девятиочковым отрывом.

У «Фрайбурга» забил бывший игрок «Баварии» Нильс Петерсен.

В другой встрече «Байер» победил «Герту» Феликса Магата. У леверкузенцев один экс-зенитовец, Сердар Азмун, вышел на замену на 65-й минуте, а другой, Андрей Лунев, не попал в заявку.

Германия. Бундеслига. 28-й тур

Байер – Герта – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Аларио, 35; 2:0 – Беллараби, 40; 2:1 – Дарида, 42.

Фрайбург – Бавария – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Горецка, 58; 1:1 – Петерсен, 63; 1:2 – Гнабри, 73; 1:3 – Коман, 82; 1:4 – Забитцер, 90+6.

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