Филимонов: «Почему мой опыт никому не нужен?!»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов не понимает, почему не получает предложения о работе в профессиональных клубах.

– Неужели с вашим громадным опытом нет предложений от профессиональных клубов?

– Это для меня загадка уже лет десять. Почему мой опыт никому не нужен?!

– Не интересовались у руководителей клубов, почему?

– Давайте через ваше издание поинтересуюсь. Задам открытый вопрос: «Почему вам не нужен человек с таким опытом?».

Голкипер – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».

За сборную он выступал с 1998 по 2002 год.

Сейчас Филимонов тренирует «Рому» из ЛФЛ.

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