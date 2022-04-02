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Филимонов: «Почему мой опыт никому не нужен?!»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов не понимает, почему не получает предложения о работе в профессиональных клубах.

– Неужели с вашим громадным опытом нет предложений от профессиональных клубов?

– Это для меня загадка уже лет десять. Почему мой опыт никому не нужен?!

– Не интересовались у руководителей клубов, почему?

– Давайте через ваше издание поинтересуюсь. Задам открытый вопрос: «Почему вам не нужен человек с таким опытом?».

  • Голкипер – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».
  • За сборную он выступал с 1998 по 2002 год.
  • Сейчас Филимонов тренирует «Рому» из ЛФЛ.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +724

    O-kolesov 38 минут назад

    В ДЮСШ тебя ждут, а почему бы нет.

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    Рейтинг: +2383

    acor94 2 часа назад

    опыт пропускать позорные голы за выход на чм? нет спасибо, не нужно

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    Рейтинг: +4254

    mopecekca > acor94 1 час назад

    когда ты еще гадил в штанишки, твой кумир от португалии 7шт вынул...и ничего)

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    Рейтинг: +2383

    acor94 > mopecekca 29 минут назад

    тогда уже не гадил! ходил в 5 класс!

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