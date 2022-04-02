В «Химках» ожидают, что Жирков и Мамаев на следующей неделе вернутся к тренировкам в общей группе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о процессе восстановления после травм Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Они потихоньку восстанавливаются. Думаю, в ближайшее время будут готовы. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Со следующей недели они уже должны быть в общей группе.

Смогут ли сыграть с ЦСКА? Надеемся на это. Наверное, будут готовы не на полный матч, все будет зависеть от их готовности и структуры Сергея Николаевича Юрана конкретно на этот матч. Так что здесь решение будет за ним», – сказал Терюшков.

38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

33-летний Мамаев из-за повреждения недоступен с 26 февраля.

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