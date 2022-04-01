Ребров: «Гилерме не вратарь «Спартака» – ему можно ошибаться»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о знакомстве с голкипером «Локомотива» Гилерме. Они знают друг друга более десяти лет.

«С Гилерме мы немножко знакомы, один из любимых вратарей. Мы с ним первый раз встретились году ещe в 2008-м, играли за дубли «Сатурна» и «Локомотива». Я тогда ещe отметил, что хороший мальчишка.

Наверное, никто в нашем чемпионате не умеет играть на выходах так, как он. Конечно, у Гили все данные – и рост, и длинные руки, но это не ключевое. У него есть смелость в принятии решений. Бывает, вратари дeргаются на выход, но пугаются и тормозят. У Гили такого нет – если он пошeл, то идeт. Это и что-то природное, и что-то южноамериканское, заложено так в детстве. Мне, честно скажу, такой смелости не хватало.

Плюс Гиля не вратарь «Спартака» – ему можно делать ошибки. Никогда не было такого, чтобы он один-два пустил, а против него сразу кампания начиналась: «О, убирайте Гилю из ворот и отправляйте в Бразилию», – рассказал Ребров.

Гилерме в России с 2007 года.

Позднее он принял российское гражданство.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют завтра, 2 апреля.

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