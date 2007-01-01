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Ребров: «Гилерме не вратарь «Спартака» – ему можно ошибаться»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о знакомстве с голкипером «Локомотива» Гилерме. Они знают друг друга более десяти лет.

«С Гилерме мы немножко знакомы, один из любимых вратарей. Мы с ним первый раз встретились году ещe в 2008-м, играли за дубли «Сатурна» и «Локомотива». Я тогда ещe отметил, что хороший мальчишка.

Наверное, никто в нашем чемпионате не умеет играть на выходах так, как он. Конечно, у Гили все данные – и рост, и длинные руки, но это не ключевое. У него есть смелость в принятии решений. Бывает, вратари дeргаются на выход, но пугаются и тормозят. У Гили такого нет – если он пошeл, то идeт. Это и что-то природное, и что-то южноамериканское, заложено так в детстве. Мне, честно скажу, такой смелости не хватало.

Плюс Гиля не вратарь «Спартака» – ему можно делать ошибки. Никогда не было такого, чтобы он один-два пустил, а против него сразу кампания начиналась: «О, убирайте Гилю из ворот и отправляйте в Бразилию», – рассказал Ребров.

  • Гилерме в России с 2007 года.
  • Позднее он принял российское гражданство.
  • «Локомотив» и «Спартак» сыграют завтра, 2 апреля.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии4
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    Рейтинг: +22728

    DOCTOR PENALTY 50 минут назад

    Тёма, не надо пи..., в смысле лукавить, Гилю тоже нещадно критикуют. Просто он намного выше тебя классом. Завидовать надо достойно.

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    Рейтинг: +783

    Hoahin 52 минуты назад

    Гилерме переоценен, на самом деле он вполне себе обычный, средний вратарь

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    Рейтинг: +22728

    DOCTOR PENALTY > Hoahin 43 минуты назад

    Не думаю, что тренер сборной страны - сам в прошлом вратарь ТОП-клуба и сборной - возьмёт в сборную вполне себе обычного, среднего вратаря и поставит его первым номером. Мне кажется, ты погорячился.

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    Рейтинг: +783

    Hoahin > DOCTOR PENALTY 7 минут назад

    В каком месте Гилерме - номер один в сборной? Он даже не вызывается теперь туда. Да, он сыграл аж целых 19 матчей за сборную, но это только потому, что на тот момент показывал более-менее стабильную игру (ничего выдающегося), и то что он эти матчи провел, не говорит о том, что он не средний вратарь, уж бездарностей наша сборная точно повидала немало. Какого "ТОП-клуба" игрок Черчесов? Единственный топ вратарь (не на уровне РПЛ, а вообще мира) в истории современной РФ - это Игорь Акинфеев, задатки топа имеет также Сафонов. Остальные просто хорошие, либо средние по уровню РПЛ и не более того.

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