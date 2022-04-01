Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о влиянии своего брата Василия на атмосферу в тренерском штабе.

– Возвращение в тренерский штаб вашего брата Василия добавило экспрессии тренерской скамейке. После этого и вы сами стали более эмоционально вести себя во время матчей.

– Должен с вами согласиться, с его возвращением эмоций у всего нашего тренерского штаба действительно стало намного больше.

Все мы прекрасно знаем и самого Василия, и его характер. И вообще он топ! Хотя на самом деле он сейчас на меня надавил и заставил это сказать.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.

Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

После зимней паузы москвичи выиграли все 5 матчей с общим счетом 13:3.

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