Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о влиянии своего брата Василия на атмосферу в тренерском штабе.
– Возвращение в тренерский штаб вашего брата Василия добавило экспрессии тренерской скамейке. После этого и вы сами стали более эмоционально вести себя во время матчей.
– Должен с вами согласиться, с его возвращением эмоций у всего нашего тренерского штаба действительно стало намного больше.
Все мы прекрасно знаем и самого Василия, и его характер. И вообще он топ! Хотя на самом деле он сейчас на меня надавил и заставил это сказать.
- Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.
- Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы москвичи выиграли все 5 матчей с общим счетом 13:3.
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Источник: сайт ЦСКА