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Сорокин: «Даже сейчас Россия может организовать международный турнир на высшем уровне»

Член делегации РФС на конгрессе ФИФА Алексей Сорокин ответил на вопрос о возможности провести в России международный футбольный турнир.

«Я уверен, что Россия может организовать международный турнир на высшем уровне. Технически, даже сейчас. У нас есть опыт, инфраструктура и страсть к спорту.

В особенности к футболу. Я в это верю, у нас в стране много поклонников футбола», – сказал Сорокин.

  • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
  • Санкт-Петербург принимал матчи Евро-2020.
  • В этом году на «Газпром Арене» планировался финал ЛЧ, но его перенесли в Париж.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +924

    Soccerdealer63 1 час назад

    "...«Даже сейчас Россия может организовать международный турнир на высшем уровне...»
    Уточнение: ПОКА ЕЩЁ МОЖЕТ....
    Судя по всему...скоро уже И ТЕХНИЧЕСКИХ возможностей не останется... Всех футболёров отправят на спецоперацию......

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    Рейтинг: +61020

    portero 1 час назад

    Ездит по европам хороший доход, будеттнести и обещать что угодно... и воровать...

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    Рейтинг: +924

    Soccerdealer63 > portero 1 час назад

    Этот? Вне всяких сомнений!))+

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