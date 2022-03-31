Сорокин: «Даже сейчас Россия может организовать международный турнир на высшем уровне»

"...«Даже сейчас Россия может организовать международный турнир на высшем уровне...»
Уточнение: ПОКА ЕЩЁ МОЖЕТ....
Судя по всему...скоро уже И ТЕХНИЧЕСКИХ возможностей не останется... Всех футболёров отправят на спецоперацию......
Член делегации РФС на конгрессе ФИФА Алексей Сорокин ответил на вопрос о возможности провести в России международный футбольный турнир.
«Я уверен, что Россия может организовать международный турнир на высшем уровне. Технически, даже сейчас. У нас есть опыт, инфраструктура и страсть к спорту.
В особенности к футболу. Я в это верю, у нас в стране много поклонников футбола», – сказал Сорокин.
- Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
- Санкт-Петербург принимал матчи Евро-2020.
- В этом году на «Газпром Арене» планировался финал ЛЧ, но его перенесли в Париж.
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