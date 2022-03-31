Сорокин: «Даже сейчас Россия может организовать международный турнир на высшем уровне»

Член делегации РФС на конгрессе ФИФА Алексей Сорокин ответил на вопрос о возможности провести в России международный футбольный турнир.

«Я уверен, что Россия может организовать международный турнир на высшем уровне. Технически, даже сейчас. У нас есть опыт, инфраструктура и страсть к спорту.

В особенности к футболу. Я в это верю, у нас в стране много поклонников футбола», – сказал Сорокин.

Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.

Санкт-Петербург принимал матчи Евро-2020.

В этом году на «Газпром Арене» планировался финал ЛЧ, но его перенесли в Париж.

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