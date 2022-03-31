Сутормин: «Мы «Зенит», мы три раза подряд выиграли РПЛ и постараемся сделать в четвертый»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— До конца РПЛ остается восемь туров. Как настрой?

— Отличный, боевой. Все зависит только от нас. И это самое главное. Так что надо сделать то, что мы должны. Тем более, мы это уже не раз делали.

— Есть вероятность, что в следующем сезоне у нас не будет еврокубков. То есть все места кроме первого теряют свою ценность. Это дополнительно мотивирует?

— А настрой у нас изначально только на первое место. Единственное, что расстраивает, возможное отсутствие Лиги чемпионов. А в остальном мы прекрасно понимаем, что мы «Зенит», мы три раза подряд выигрывали чемпионат. И постараемся это сделать в четвертый раз.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.

Отрыв от «Динамо» – 5 очков.

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