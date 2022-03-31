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  • Сутормин: «Мы «Зенит», мы три раза подряд выиграли РПЛ и постараемся сделать в четвертый»

Сутормин: «Мы «Зенит», мы три раза подряд выиграли РПЛ и постараемся сделать в четвертый»

31 марта 2022, 18:55
8

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— До конца РПЛ остается восемь туров. Как настрой?

— Отличный, боевой. Все зависит только от нас. И это самое главное. Так что надо сделать то, что мы должны. Тем более, мы это уже не раз делали.

— Есть вероятность, что в следующем сезоне у нас не будет еврокубков. То есть все места кроме первого теряют свою ценность. Это дополнительно мотивирует?

— А настрой у нас изначально только на первое место. Единственное, что расстраивает, возможное отсутствие Лиги чемпионов. А в остальном мы прекрасно понимаем, что мы «Зенит», мы три раза подряд выигрывали чемпионат. И постараемся это сделать в четвертый раз.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.
  • Отрыв от «Динамо» – 5 очков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (8)
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acor94
1648742350
куку??? ты перешёл в 2019 и выйграл 2 чемпа. вот это поймал звезду...
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lordmrv
1648743213
И стараться не придется. К сожалению, нет конкурентов.
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AZ
1648747456
Самый дешевый игрок, гордиться успехами самой богатой команды
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Лфшт
1648748027
ну дааааа. леша 50 рублей ***** не скажет
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Skull_Boy
1648749976
Вы л0_хи и Мольде это Бетис это показал, где чувак, которому 40 лет вас пополю возил
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portero
1648750586
К сожалению неубедительно играете, чаще смотреть тошно на вашу тупизну (главный Семак) и самоотдачу игрочишек....
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NewLife
1648760332
Мы синит - нас три раза надували чемпионами для внутреннего потребления.
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