В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении или изменении статуса РФС

Член делегации РФС Алексей Сорокин поделился ожиданиями от 72-го конгресса ФИФА.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет.

Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло.

Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – сказал Сорокин.

Конгресс состоится в четверг, 31 марта.

Место проведения – Доха (Катар).

Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции