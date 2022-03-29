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  • В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении или изменении статуса РФС

В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении или изменении статуса РФС

29 марта 2022, 16:24
8

Член делегации РФС Алексей Сорокин поделился ожиданиями от 72-го конгресса ФИФА.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет.

Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло.

Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – сказал Сорокин.

  • Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
  • Место проведения – Доха (Катар).
  • Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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Нас Много
1648561006
И чего же вы от этого конгресса ожидаете, господа жополизы?
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Аристократ Олжик
1648561073
Исключать не будут, но и в турниры допускать не будут, чтоб не дай бог, не перешли в АФК
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"supermax"
1648561193
крысы типа подляков поднимут такой вопрос))
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GoLenaStop
1648561459
Играем, братья, как и играли. А, еврожопа пусть гадит, како бычно, - все ей и вернется.
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SLADE2019
1648563086
Не мешало бы повестку заседания раскрыть. По большому счету не обязательно вопрос ребром ставить - об исключении РФС. Можно и мягко преподнести - решение вопроса о дальнейшем участии РФС. Ну как то так.
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Беспонтий
1648563543
тёплый ветер из турции не иначе навеял будем посмотреть подумали они
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derrik2000
1648563828
"Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет." Так этот вопрос в последнем разделе повестки дня - "Разное". ))
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