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В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении или изменении статуса РФС

Член делегации РФС Алексей Сорокин поделился ожиданиями от 72-го конгресса ФИФА.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет.

Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло.

Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – сказал Сорокин.

  • Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
  • Место проведения – Доха (Катар).
  • Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:24
Комментарии5
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    Рейтинг: +14959

    Cleaner 1 минуту назад

    Ждем слова от Польско-прибалтийской делегации!...

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    Рейтинг: +8290

    GoLenaStop 2 минуты назад

    Играем, братья, как и играли.
    А, еврожопа пусть гадит, како бычно, - все ей и вернется.

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    Рейтинг: +9543

    "supermax" 6 минут назад

    крысы типа подляков поднимут такой вопрос))

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    Рейтинг: +2165

    Аристократ Олжик 8 минут назад

    Исключать не будут, но и в турниры допускать не будут, чтоб не дай бог, не перешли в АФК

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    Рейтинг: +964

    Нас Много 9 минут назад

    И чего же вы от этого конгресса ожидаете, господа жополизы?

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