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Алаев возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА. Россию могут исключить из организации

Российский футбольный союз подтвердил свое участие в 72-м конгрессе ФИФА.

Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.

  • Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
  • Место проведения – Доха (Катар).
  • Сообщалось, что РФС могут исключить из ФИФА или приостановить членство.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 14:13
Комментарии4
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    Рейтинг: +24460

    vladimir-7 1 час назад

    Целая делегация РФС, возглавляемая генеральным секретарем А. Алаевым,
    выезжает в Доху, но стальных членов делегации не называют и их должности умалчивают. На самом деле едут с Алаевым околофутбольные дельцы.

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    Рейтинг: +1649

    моэм 1 час назад

    Я бы ещё понял если бы послали группу ушлых адвокатов знающих законы ФИФА и все другие законы регулирующие спорт ...а послали тупого чинушу непонятно как сделавшего себе карьеру в 32 года-исполнительный директор РФС , через 2 года уже Ген . директор РФС , президент ФНЛ , в 37 лет помимо совмещений кучи должностей стал ещё и и.о. ПРЕЗИДЕНТА РФС на целый год ...и что может противопоставить оголтелой международной своре русофобов этот карьерист???...там наплевали на все свои же законы и занимаются беспределом всего что касается России и нам сочувствующим ....но похоже в разжиревшем и опухшем от безделия РФС нет ни одного настоящего профессионала , раз послали эту бестолковую овцу.

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    Рейтинг: +474

    Октавиус 2 часа назад

    Дюков решил не ехать, значит точно исключат

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    Рейтинг: +9543

    "supermax" 2 часа назад

    ну если кому-то станет легче...исключат и исключат...будет повод задуматься другим адекватно мыслящим странам под чьей эгидой они играют в "неполитизированный" футбол

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