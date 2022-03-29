Алаев возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА. Россию могут исключить из организации

Целая делегация РФС, возглавляемая генеральным секретарем А. Алаевым,
выезжает в Доху, но стальных членов делегации не называют и их должности умалчивают. На самом деле едут с Алаевым околофутбольные дельцы.
Российский футбольный союз подтвердил свое участие в 72-м конгрессе ФИФА.
Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.
- Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
- Место проведения – Доха (Катар).
- Сообщалось, что РФС могут исключить из ФИФА или приостановить членство.
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