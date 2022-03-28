УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят исключения РФС из ФИФА («Матч ТВ»)

В четверг, 31 марта, будет рассмотрен вопрос о статусе РФС в ФИФА.

Ожидается, что Россию либо исключат из организации, либо приостановят членство.

Первый вариант, скорее всего, поддержат УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), второй – Азиатская и Африканская конфедерации футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино склоняется к приостановке членства РФС, однако на его решение может повлиять тот факт, что он находится под уголовным преследованием швейцарской прокурорско-следственной группы.

Разница между двумя наказаниями для российской стороны в значительно более сложном процессе восстановления национальной федерации в том случае, если она будет исключена. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.

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