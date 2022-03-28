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УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят исключения РФС из ФИФА («Матч ТВ»)

28 марта 2022, 23:59
21

В четверг, 31 марта, будет рассмотрен вопрос о статусе РФС в ФИФА.

Ожидается, что Россию либо исключат из организации, либо приостановят членство.

Первый вариант, скорее всего, поддержат УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), второй – Азиатская и Африканская конфедерации футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино склоняется к приостановке членства РФС, однако на его решение может повлиять тот факт, что он находится под уголовным преследованием швейцарской прокурорско-следственной группы.

Разница между двумя наказаниями для российской стороны в значительно более сложном процессе восстановления национальной федерации в том случае, если она будет исключена. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни
Комментарии (21)
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derrik2000
1648501994
И ХЕР С НИМ! СССР был принят (ПРИГЛАШЁН!!!) в ФИФА только в 1946 году, когда доказал, что является ВЕЛИЧАЙШЕЙ ДЕРЖАВОЙ!!! А в 1954, после УГОВОРОВ, соизволил дать согласие на принятие в УЕФА! Что-то мешало БЕЗ принятия в ФИФА и УЕФА быть стадионам заполненным, что называется, "под завязку", или, там, играть в футбол с утра и до вечера мальчишкам и взрослым во дворах, или проводить соревнования производственных коллективов??? А КАКИЕ МАСТЕРА В ТО ВРЕМЯ ВЫРОСЛИ!!! У-у-у-у-у-у... Нонешние фуфломёты, но зато евромиллионеры, которые по полю как беременные с кривыми ногами передвигаются, тем, НАСТОЯЩИМ ИГРОКАМ, даже в подмётки не годятся! Тьфу, *лядь! Напугали ежа голой *опой.
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Олег1204
1648506059
Да и не велика потеря. Один хрен одни расстройства. Да и сейчас не до футбола честно.
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Красногорск_Фан
1648530855
А у вас кошек пинают (армянское радио)
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neveldomha
1648531065
Исключить Россию от футбола они никогда не смогут.
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алдан2014
1648531362
Двуличная,лживая политика запада иже с ними.Сколько войн в 21веке развязало НАТО и США? И всем всё нравилось.Вот ломанутся в Европу нацики с Украины,поплачут тогда. А это произойдет,вопрос времени
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nemolod
1648533136
Как исключите,так и включите (как только ФИФАм перестанут деньгу отстегивать),а пока надо в Суперлигу вступать!
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mahan
1648536691
Собаки лают) Ну исключат, прекратиться финансирование и уйдут спонсоры из России, посидят без денег и включат. Хотя нечего делать в такой организации где на первом месте политика, а не спорт.
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OOOVVV.
1648536782
Пусть исключат всюду. Небо на землю не упадёт, земля не треснет как спелый орех, а играть в футбол в России будут, пусть и без легионеров. Жизнь продолжится.
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