Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке

Габулов: «Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась. Уехали три иностранца»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с легионерами в команде.

«Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась. От нас уехало три легионера: Ламкель Зе, Филипа Дагерстола и Бруно Виано. Больше никто не заявил о желании покинуть наш клуб.

Ситуация стабильная, мы поддерживаем связь со всеми нашими футболистами. Общаемся с ними каждый день. Надеюсь, что никто больше не покинет «Химки», — сказал Габулов.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.
  • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Терюшков: «Бюджет «Зенита» неэффективен. На зарплату Малкома может существовать клуб РПЛ» 11
Жирков и Мамаев не сыграют с «Рубином» 1
РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по делу Кухты 30 марта 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:39
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11