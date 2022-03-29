Габулов: «Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась. Уехали три иностранца»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с легионерами в команде.

«Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась. От нас уехало три легионера: Ламкель Зе, Филипа Дагерстола и Бруно Виано. Больше никто не заявил о желании покинуть наш клуб.

Ситуация стабильная, мы поддерживаем связь со всеми нашими футболистами. Общаемся с ними каждый день. Надеюсь, что никто больше не покинет «Химки», — сказал Габулов.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

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