Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»

Новичок «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.
— Первое впечатление от Паоло Ваноли?
— Подача — импульсивная, как у всех итальянцев. Не кричит, но общается с игроками крайне эмоционально, так что игроки слушают его очень внимательно. Я бы даже сказал, завороженно.
И когда это настроение переносится на победные игры, ты понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря».
- Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
- При нем команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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Источник: Sport24