Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»

Новичок «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Первое впечатление от Паоло Ваноли?

— Подача — импульсивная, как у всех итальянцев. Не кричит, но общается с игроками крайне эмоционально, так что игроки слушают его очень внимательно. Я бы даже сказал, завороженно.

И когда это настроение переносится на победные игры, ты понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря».

Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.

При нем команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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