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  • Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»

Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»

28 марта 2022, 14:09
2

Новичок «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Первое впечатление от Паоло Ваноли?

— Подача — импульсивная, как у всех итальянцев. Не кричит, но общается с игроками крайне эмоционально, так что игроки слушают его очень внимательно. Я бы даже сказал, завороженно.

И когда это настроение переносится на победные игры, ты понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря».

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Ваноли Паоло
Комментарии (2)
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vladimir-7
1648474362
Игроки слушают Вано завороженно, но понять ничего не могут. Чего он хочет?
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апоголлл
1648499129
какие победные игры.все матчи просрали.
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