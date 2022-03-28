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Чернов: «Игроки слушают Ваноли завороженно. После побед понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря»

Новичок «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Первое впечатление от Паоло Ваноли?

— Подача — импульсивная, как у всех итальянцев. Не кричит, но общается с игроками крайне эмоционально, так что игроки слушают его очень внимательно. Я бы даже сказал, завороженно.

И когда это настроение переносится на победные игры, ты понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря».

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24

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28.03.2022 14:09
Комментарии2
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    Рейтинг: +742

    апоголлл 28 марта, 23:25

    какие победные игры.все матчи просрали.

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    Рейтинг: +24467

    vladimir-7 28 марта, 16:32

    Игроки слушают Вано завороженно, но понять ничего не могут. Чего он хочет?

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