Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

Чернов – о возвращении в сборную: «Не хочу казаться самоуверенным, но, думаю, я готов»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о цели вернуться в состав сборной России.

– Переход в «Спартак» – это определенно движение вверх. Думал о еврокубках, о возможности тренироваться с игроками высокого класса.

Многие из «Спартака» вызываются в свои сборные. Мне бы хотелось того же.

– Цель вернуться в сборную у тебя жива?

– Сто процентов. Хочется сыграть на высоком уровне. Не хочу казаться самоуверенным, но, мне кажется, я готов. И привлекался уже к сборной, и международный опыт есть, и в ЛЧ я поиграл. Сейчас, конечно, для этого нужно играть.

А пока радуюсь, что в сборную из «Крыльев» вызваны Зиньковский и Сарвели. Антон бы давно там был, если бы подтянул действия в обороне.

И Осинькин, и я регулярно указывали ему на это. А потом увидели, как Зина катится на тренировках – год назад такое даже в самых бредовых снах бы не приснилось.

  • Месяц назад Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • 26-летний футболист провел 2 матча за сборную в 2015 году.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Чернов – об уходе из ЦСКА: «Предлагали достойные деньги, но через неделю условия почему-то поменялись»
Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена» 1
Воспитанник ЦСКА Чернов: «Угрызений совести из-за перехода в «Спартак» нет. Осадок в душе – да» 3
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1806

    LOKOfanatik19 50 минут назад

    А с чего ты должен вернуться?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11