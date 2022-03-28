Чернов – о возвращении в сборную: «Не хочу казаться самоуверенным, но, думаю, я готов»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о цели вернуться в состав сборной России.

– Переход в «Спартак» – это определенно движение вверх. Думал о еврокубках, о возможности тренироваться с игроками высокого класса.

Многие из «Спартака» вызываются в свои сборные. Мне бы хотелось того же.

– Цель вернуться в сборную у тебя жива?

– Сто процентов. Хочется сыграть на высоком уровне. Не хочу казаться самоуверенным, но, мне кажется, я готов. И привлекался уже к сборной, и международный опыт есть, и в ЛЧ я поиграл. Сейчас, конечно, для этого нужно играть.

А пока радуюсь, что в сборную из «Крыльев» вызваны Зиньковский и Сарвели. Антон бы давно там был, если бы подтянул действия в обороне.

И Осинькин, и я регулярно указывали ему на это. А потом увидели, как Зина катится на тренировках – год назад такое даже в самых бредовых снах бы не приснилось.

Месяц назад Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

26-летний футболист провел 2 матча за сборную в 2015 году.

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