Защитник «Баварии» Дэвис: «У меня нет проблем с сердцем, но пока я не готов на 100 процентов»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о состоянии своего здоровья.
- Канадец не играет с 17 декабря.
- У него обнаружили признаки легкого миокардита.
- Это стало следствием перенесенного коронавируса.
«Реабилитация проходит хорошо. У меня нет проблем с сердцем, но пока я не готов на 100 процентов.
Счастлив, что снова могу тренироваться. Я тесно сотрудничаю с медицинским отделом и реабилитационным персоналом.
Я усердно работаю и надеюсь, что скоро смогу вернуться в строй и помогать команде», – сказал Дэвис.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: сайт «Баварии»