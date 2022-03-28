Защитник «Баварии» Дэвис: «У меня нет проблем с сердцем, но пока я не готов на 100 процентов»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о состоянии своего здоровья.

Канадец не играет с 17 декабря.

У него обнаружили признаки легкого миокардита.

Это стало следствием перенесенного коронавируса.

«Реабилитация проходит хорошо. У меня нет проблем с сердцем, но пока я не готов на 100 процентов.

Счастлив, что снова могу тренироваться. Я тесно сотрудничаю с медицинским отделом и реабилитационным персоналом.

Я усердно работаю и надеюсь, что скоро смогу вернуться в строй и помогать команде», – сказал Дэвис.

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