Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»

Почему появляются такие новости ?
Потому ,что журналистика вторая ( в России первая ) древнейшая профессия.
Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянца. Ранее «Евро-Футбол» написал, что руководство клуба может отправить в отставку Ваноли в случае поражения от ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» – сказал агент.
- Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
- При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
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