Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянца. Ранее «Евро-Футбол» написал, что руководство клуба может отправить в отставку Ваноли в случае поражения от ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» – сказал агент.

Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.

При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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