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  • Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»

Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»

27 марта 2022, 20:28
7

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянца. Ранее «Евро-Футбол» написал, что руководство клуба может отправить в отставку Ваноли в случае поражения от ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» – сказал агент.

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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portero
1648402434
Время покажет...
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Лфшт
1648403233
Привыкай дядя. В Спартаке всегда так. Пока эта еврейская семейка сидит( по-ходу уже не долго осталось) так будет всегда.
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vladimir-7
1648445230
До окончания чемпионата России Вано не уволят, но замену искать будут, а вот к следующему чемпионату, Федун назначит другого тренера.
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paracetamol
1648448078
В свинарнике фейки появляются всегда ниоткуда!
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