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Агент Ваноли – о возможном увольнении Паоло из «Спартака»: «Откуда появляются эти фейки?»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянца. Ранее «Евро-Футбол» написал, что руководство клуба может отправить в отставку Ваноли в случае поражения от ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» – сказал агент.

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10001

    Alekxei Z. 21 минуту назад

    Почему появляются такие новости ?
    Потому ,что журналистика вторая ( в России первая ) древнейшая профессия.

    0
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    Рейтинг: +855

    Лфшт 1 час назад

    Привыкай дядя. В Спартаке всегда так. Пока эта еврейская семейка сидит( по-ходу уже не долго осталось) так будет всегда.

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    Рейтинг: +16333

    Persona_non_Grata > Лфшт 1 час назад

    А "еврейская семейка" - это кто ??? И почему акцент на национальность ???

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    Рейтинг: +60800

    portero 2 часа назад

    Время покажет...

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