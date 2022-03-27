Эриксен – после гола Нидерландам: «Как сильно я скучал по этому ощущению!»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями от гола Нидерландам в товарищеском матче (2:4). Это его первая встреча за команду после остановки сердца летом.

«Не могу высказать, как сильно я скучал по этому ощущению!» – написал игрок.

Эриксен вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.

Между остановкой сердца и сегодняшним матчем прошло 287 дней.

В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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