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Эриксен – после гола Нидерландам: «Как сильно я скучал по этому ощущению!»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями от гола Нидерландам в товарищеском матче (2:4). Это его первая встреча за команду после остановки сердца летом.

«Не могу высказать, как сильно я скучал по этому ощущению!» – написал игрок.

  • Эриксен вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.
  • Между остановкой сердца и сегодняшним матчем прошло 287 дней.
  • В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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Источник: твиттер Кристиана Эриксена

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