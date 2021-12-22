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Эриксен забил Нидерландам. Это его первый матч в сборной Дании после остановки сердца

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Нидерландов и Дании. У гостей отличился полузащитник Кристиан Эриксен.

Это первый матч датчанина в сборной после летней остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

  • Эриксен вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.
  • Между остановкой сердца и сегодняшним матчем прошло 287 дней.
  • В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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Источник: Бомбардир.ру

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26.03.2022 23:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +288

    SpartakMoskwa 28 минут назад

    Молодец, очень рад за него

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    Рейтинг: +22714

    DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

    Очень приятная новость. Здоровья тебе, Кристиан, и успехов.

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