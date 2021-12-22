Эриксен забил Нидерландам. Это его первый матч в сборной Дании после остановки сердца

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Нидерландов и Дании. У гостей отличился полузащитник Кристиан Эриксен.

Это первый матч датчанина в сборной после летней остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

Эриксен вышел на замену на 46-й минуте и через 2 минуты забил.

Между остановкой сердца и сегодняшним матчем прошло 287 дней.

В ноябре-декабре сборной Дании предстоит сыграть на ЧМ-2022.

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