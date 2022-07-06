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  • Футболистка сборной Дании Хардер: «Футболисты получают так много денег, что они им почти не нужны»

Футболистка сборной Дании Хардер: «Футболисты получают так много денег, что они им почти не нужны»

6 июля 2022, 10:34
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Нападающая сборной Дании Пернилле Хардер пожаловалась на разницу в оплате труда в мужском и женском футболе.

«Разница слишком велика. Особенно в клубах. Мужчины в футболе зарабатывают так много, что им эти деньги почти не нужны.

Хочу, чтобы футболистки получали деньги, которые позволяли бы им содержать себя и не чувствовать стресс после завершения карьеры. Чтобы им не приходилось сразу искать работу», – сказала Хардер.

  • 29-летняя датчанка играет за «Челси».
  • Там же играет россиянка Алсу Абдуллина.
  • Сегодня стартует женский Евро-2022.

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Источник: ALT
Дания. Суперлига
Комментарии (1)
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Enter2006
1657099999
А почему только о деньгах речь? Так давайте ещё на футбольное поле в европе и ЛГБТ и трансвеститов и гермафродитов! )) Иначе нет толерантности о которой вы так печётесь )
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