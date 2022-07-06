Футболистка сборной Дании Хардер: «Футболисты получают так много денег, что они им почти не нужны»

Нападающая сборной Дании Пернилле Хардер пожаловалась на разницу в оплате труда в мужском и женском футболе.
«Разница слишком велика. Особенно в клубах. Мужчины в футболе зарабатывают так много, что им эти деньги почти не нужны.
Хочу, чтобы футболистки получали деньги, которые позволяли бы им содержать себя и не чувствовать стресс после завершения карьеры. Чтобы им не приходилось сразу искать работу», – сказала Хардер.
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- Там же играет россиянка Алсу Абдуллина.
- Сегодня стартует женский Евро-2022.
Источник: ALT