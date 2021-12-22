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    Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)

    Двое россиян покинули датский «Вайле». Контракты с вратарем Алексеем Черновым и Иваном Репяхом расторгнуты.

    Оба переходят в статус свободных агентов. Репях вскоре может пополнить «Томь» из ФНЛ.

    • «Вайле» – последняя команда датского чемпионата.
    • 20-летний Репях был в «Вайле» с сентября 2020 года, провел 2 матча.
    • 23-летний Чернов провел в Дании полгода, в матчах не участвовал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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