Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)

Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)

28 января 2022, 22:27

Двое россиян покинули датский «Вайле». Контракты с вратарем Алексеем Черновым и Иваном Репяхом расторгнуты.

Оба переходят в статус свободных агентов. Репях вскоре может пополнить «Томь» из ФНЛ.

  • «Вайле» – последняя команда датского чемпионата.
  • 20-летний Репях был в «Вайле» с сентября 2020 года, провел 2 матча.
  • 23-летний Чернов провел в Дании полгода, в матчах не участвовал.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

Источник: «Спорт-Экспресс»
Дания. Суперлига Россия. Премьер-лига Вайле Чернов Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа
9 июля
5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
8 июня
1
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
2025.11.26 22:55
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
2025.09.12 15:29
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
2025.09.10 18:16
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
2025.09.08 16:31
1
«Барселона» собралась подписать 19-летнего игрока «Копенгагена»
2025.06.23 13:30
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»
2025.06.10 10:27
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
2025.05.07 21:26
3
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
2025.04.01 00:30
2
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
2025.03.06 20:55
50
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
2025.02.24 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
2025.01.26 21:07
2
Иньеста купил футбольный клуб
2024.11.15 11:38
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+