Классон подпишет контракт с «Копенгагеном» до конца сезона с опцией продления

Бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перейдет в «Копенгаген».
По информации Aftonbladet, 30-летний швед в ближайшее время подпишет контракт с датским клубом до конца сезона. В соглашении будет прописана опция продления.
- «Краснодар» расторг контракт с Классоном в начале марта.
- Он выступал за «Краснодар» с 2017 года.
- Швед провел 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.
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Источник: Aftonbladet
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