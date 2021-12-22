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Классон подпишет контракт с «Копенгагеном» до конца сезона с опцией продления

Бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перейдет в «Копенгаген».

По информации Aftonbladet, 30-летний швед в ближайшее время подпишет контракт с датским клубом до конца сезона. В соглашении будет прописана опция продления.

  • «Краснодар» расторг контракт с Классоном в начале марта.
  • Он выступал за «Краснодар» с 2017 года.
  • Швед провел 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

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Источник: Aftonbladet

Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в твиттере - свыше 164 тысяч.

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