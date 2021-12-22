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    37-летний Вагнер Лав забил дебютный гол за «Мидтьюлланд»

    В 19-м туре чемпионата Дании «Мидтьюлланд» на выезде сыграл вничью с «Оденсе» (2:2).

    В этом матче дебютный гол за новую команду забил форвард гостей Вагнер Лав.

    37-летний бразилец отличился на 93-й минуте, что позволило «Мидтьюлланду» избежать поражения.

    • Вагнер Лав подписал контракт с датским клубом 20 января.
    • В РПЛ он выступал за ЦСКА.

    Широков: «Вагнер Лав на три головы выше Азмуна. Там и скорость, и техника, и координация»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»

    Источник: «Бомбардир»

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