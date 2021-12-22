Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир перешел в «Орхус».

30-летний игрок подписал с датским клубом контракт до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Уилшир – воспитанник «Арсенала». Он выступал за лондонцев с 2008 по 2018 годы.

В последний раз он выходил на поле в мае 2021 года, играя за «Борнмут».

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