Уилшир: «В 16 лет я обменялся футболками с Беллами, а через минуту он вытирал ею бутсы»

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир рассказал, как в 16 лет поменялся майками с футболистом сборной Уэльса Крейгом Беллами.

«Я помню Крейга Беллами, да. Я играл против него, когда мне было всего 16 лет. Это было в Кубке лиги, игра на выезде с «Манчестер Сити», он весь матч ужасно вeл себя по отношению ко мне.

В любом случае, после игры я захотел его футболку: «Можно мне твою футболку?» Он отдал еe мне, я отдал ему свою, я ушeл, а когда я обернулся, он вытирал свои бутсы моей футболкой!» – цитирует слова Уилшира «Чемпионат» со ссылкой на The George Groves Boxing Club.