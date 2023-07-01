Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уилшир: «В 16 лет я обменялся футболками с Беллами, а через минуту он вытирал ею бутсы»

    Уилшир: «В 16 лет я обменялся футболками с Беллами, а через минуту он вытирал ею бутсы»

    Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир рассказал, как в 16 лет поменялся майками с футболистом сборной Уэльса Крейгом Беллами.

    «Я помню Крейга Беллами, да. Я играл против него, когда мне было всего 16 лет. Это было в Кубке лиги, игра на выезде с «Манчестер Сити», он весь матч ужасно вeл себя по отношению ко мне.

    В любом случае, после игры я захотел его футболку: «Можно мне твою футболку?» Он отдал еe мне, я отдал ему свою, я ушeл, а когда я обернулся, он вытирал свои бутсы моей футболкой!» – цитирует слова Уилшира «Чемпионат» со ссылкой на The George Groves Boxing Club.

    • Уилшир был в «Арсенале» в 2008-2018 годах.
    • С командой он взял 3 трофея.
    • Беллами завершил карьеру в 2014 году.

    Новости по теме
    «Манчестер Сити» получит более 60 миллионов за рекламу криптобиржи
    «Тоттенхэм» продал полузащитника в Чемпионшип за 11,6 миллиона
    Хаверц – самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1326

      mama1991 5 часов назад

      тупая "американская" история....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2381

      jek718875 7 часов назад

      Слушай, этот ГАИ совсем тебя не уважает, забрал права и машину

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 